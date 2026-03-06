Ces Français peuvent gagner jusqu’à 3 trimestres de retraite en plus (et peu le savent)

Un changement important se dessine pour les sapeurs-pompiers en France. Alors que le débat sur l’âge de départ à la retraite fait rage, un décret tout juste publié apporte une bonne nouvelle : certains sapeurs-pompiers pourront valider jusqu’à trois trimestres de retraite supplémentaires, une reconnaissance pour celles et ceux qui veillent quotidiennement sur notre sécurité.

Des mesures pour les sapeurs-pompiers partout en France

Le décret, publié le 20 janvier 2026, entre en vigueur le 1er juillet 2026 pour les sapeurs-pompiers volontaires. Cette règle devrait changer la donne pour de nombreux Français engagés dans cette mission exigeante, offrant un avantage inédit.

Les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas oubliés : dès la publication du décret, la cotisation majorée sur la prime de feu est supprimée, ce qui affectera directement leur salaire net.

Le ministère de l’Intérieur rappelle qu’environ 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers en France sont des volontaires. Grâce à ce nouveau barème, la majoration de trimestres ils pourront mieux préparer leur retraite en voyant leur engagement mieux reconnu.

Un nouveau barème pour les volontaires

Les sapeurs-pompiers volontaires forment une force vive, surtout dans les zones rurales, où leur présence est souvent vitale. Désormais, ils pourront valider des trimestres supplémentaires selon la durée de leur engagement :

10 années d’engagement donnent droit à un trimestre supplémentaire .

donnent droit à . 20 années d’engagement se traduisent par deux trimestres supplémentaires .

se traduisent par . 25 années d’engagement permettent de valider trois trimestres supplémentaires.

Ces trimestres supplémentaires ne sont pas que symboliques : ils peuvent être décisifs pour atteindre le « taux plein » , et valorisent clairement l’engagement citoyen.

Ancienneté, conditions et portée juridique

Un point notable du dispositif : les années d’engagement n’ont pas besoin d’être continues. Les volontaires peuvent interrompre leur service pour des raisons familiales ou professionnelles sans perdre la reconnaissance de leurs années de service, confirme Modes et Travaux.

Pour prétendre à ces trimestres supplémentaires, les volontaires devront fournir un état de service délivré par le dernier Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Cette mesure concerne tous les régimes de retraite des volontaires, qu’il s’agisse du code de la sécurité sociale, du code rural, du régime des transports ou encore du régime des marins. L’objectif est d’harmoniser et de simplifier un système souvent compliqué qui rendait invisible cet engagement.