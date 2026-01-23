Les sapeurs-pompiers volontaires gagnent enfin leurs trimestres retraite : une victoire attendue

À compter du 1er juillet (pour les pensions à partir du 1er juillet 2026), les sapeurs-pompiers volontaires gagnent une avancée notable pour leur retraite. Un décret publié au Journal officiel leur accorde désormais un trimestre supplémentaire pour dix ans de service, reconnaissant leur engagement auprès de la sécurité civile. Cette mesure, issue de la réforme de 2023, concrétise une promesse gouvernementale attendue depuis longtemps.

Le décret est paru : rappel du cadre légal

Le décret attendu a été publié le mercredi 21 janvier dans le Journal officiel. Il a été pris « en application de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale du 14 avril 2023 » et met en œuvre la mesure de majoration de durée d’assurance pour les sapeurs-pompiers volontaires. La parution a été relayée par plusieurs médias, dont franceinfo et par un message du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, sur le réseau social X. Cette publication formalise le cadre légal spécifique aux retraités volontaires.

Depuis la réforme de 2023, cette majoration était très attendue. Elle répond à une revendication portée depuis plus de 40 ans par les organisations de sapeurs-pompiers, en particulier la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF).

Ce qui change et comment ça s’applique

Le décret fixe trois paliers pour l’attribution des trimestres de majoration. Un sapeur-pompier volontaire bénéficie de 1 trimestre supplémentaire après dix années de service. La majoration passe ensuite à 2 trimestres pour vingt ans de service, et à 3 trimestres pour une période d’engagement d’au moins 25 ans. Ces dispositions prendront effet pour les pensions à partir du 1er juillet 2026.

Au niveau national, 198 918 sapeurs-pompiers volontaires représentent 78 % des effectifs des services d’incendie et de secours, ce qui montre l’ampleur de la mesure pour un grand nombre de personnes. Cependant, la mise en œuvre arrive après un retard dénoncé de 33 mois par rapport au vote initial de la loi, critique formulée par le syndicat des sapeurs-pompiers.

Réactions et défis à relever

Le Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires a salué cette avancée, malgré le retard important. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a dit que le décret « concrétise une promesse prise par le Premier ministre » et qu’il « contribue à l’indispensable consolidation de notre modèle de sécurité civile ». La mesure est perçue comme une reconnaissance de l’engagement des volontaires et comme une réponse face à la baisse des effectifs observée ces 20 dernières années. En effet, le nombre de volontaires a diminué de 30 000, une situation que la FNSPF veut inverser avec un objectif de 50 000 nouvelles recrues d’ici 2027.