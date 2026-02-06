Ce que la Sécurité sociale paie pour vous sans que vous le sachiez

L’affichage des coûts, une bonne idée ?

Actuellement, la grande majorité des soins se déroule sans que les patients ne connaissent le coût de leur prise en charge pour la collectivité : consultations, examens, hospitalisations… La facture est réglée par la Sécurité sociale, mais cela reste invisible pour le patient. Pour pallier ce manque de visibilité, l’Institut Montaigne propose d’afficher sur les ordonnances ou les feuilles de soin la somme précise que le système public dépense pour chaque acte médical.

Cette transparence viserait à responsabiliser non seulement les patients, mais aussi les médecins et les pharmaciens, dans l’usage des ressources de santé publique : « …il faut donner à voir les ordres de grandeur de l’économie française et de la dépense publique », selon le reportage de BFM TV ; l’exemple donné illustre qu’une fracture prise en charge par l’hôpital peut « coûter 60 000 euros » à la collectivité . Cette initiative s’inscrit dans un contexte où une large part des Français méconnaît le coût réel des soins : d’après une étude publiée en 2025, la moitié des assurés sous‑estiment leurs dépenses de santé (estimant 2 144 € par an contre un coût réel de 3 659 € par an).

Une idée qui bouscule les habitudes

Sur le plan technique, l’affichage des coûts repose sur les données que gère déjà la Sécurité sociale lors du remboursement des actes via la carte Vitale et les feuilles de soins électroniques. Celles‑ci permettent de calculer ce que l’assurance maladie verse réellement pour chaque prestation. L’objectif déclaré de l’Institut Montaigne est double : d’une part, accroître la compréhension du fonctionnement réel du système de Sécurité sociale par les Français ; d’autre part, encourager une utilisation plus efficiente des soins.

Toutefois, certains praticiens contactés mettent en garde contre un effet secondaire potentiel. Une telle information pourrait culpabiliser les patients et les pousser à renoncer à des soins indispensables, par peur du coût, « même quand ils sont justifiés ».

Un système déjà largement financé mais peu transparent

La France se distingue par un financement de ses soins fortement basé sur la solidarité : environ 80 % des dépenses de santé sont prises en charge par la Sécurité sociale, avec les assurances complémentaires contribuant à hauteur de 13 % et les ménages à 7 %.

Ce modèle implique que les patients ne paient qu’une fraction du coût réel des actes par des mécanismes comme le ticket modérateur, les participations forfaitaires ou via l’avance de frais, et qu’ils n’ont pas de visibilité directe sur la dépense que représente chaque soin pour la collectivité et la Sécurité sociale. Cette opacité est souvent avancée comme un facteur expliquant pourquoi une grande partie de la population ignore l’ampleur des coûts réels du système.