Abattement de 10 % : pourquoi les retraités célibataires risquent d’y perdre gros

L’idée de revoir l’impôt sur les retraites en France fait beaucoup discuter tant dans les milieux politiques qu’économiques. Portée par Charles de Courson, rapporteur général du budget, cette proposition envisage de troquer l’abattement actuel de 10 % sur les pensions de retraite contre un forfait fixe. Pendant que le projet de loi de finances pour 2026 se débat dans les discussions, cette mesure pourrait changer pas mal de choses pour de nombreux retraités français.

Un abattement qui se pratique depuis 1978

Depuis 1978, les retraités bénéficient d’un abattement fiscal de 10 % sur leur pension. En 2024, cette réduction varie entre 450 euros et 4 399 euros par foyer fiscal, et coûtera environ 5 milliards d’euros à l’État en 2025. Ce dispositif profite surtout aux foyers les plus nantis, soulevant ainsi des interrogations sur la justice fiscale.

Le coût de cet abattement a doublé ces quinze dernières années pour atteindre des montants financiers non négligeables. Comme le souligne Charles de Courson, « son coût a doublé en 15 ans et atteint 5 milliards d’euros en 2025 ». Ce constat pousse certains parlementaires à chercher une alternative plus équitable et économiquement plus viable.

Des idées pour revoir le système

La principale piste consiste à remplacer l’abattement actuel par une abattement forfaitaire unique de 2 000 euros. Cette solution permettrait à l’État de dégager environ 2 milliards d’euros d’économies budgétaires. L’argument avancé repose sur le fait que le niveau de vie des retraités tend à être plus élevé que celui des actifs, notamment grâce aux exonérations de la Contribution sociale généralisée (CSG).

Un autre point important concerne le plafond de l’abattement, actuellement identique quel que soit le statut marital du retraité. Pour reprendre les mots de Charles de Courson, « Les 4 399 euros (plafond maximal de l’abattement) sont versés que le retraité soit célibataire au sens fiscal ou marié ». La nouvelle proposition évoque de revoir ce plafond pour les retraités célibataires afin de rétablir une certaine équité fiscale.

Ce qu’en disent les politiciens

Le débat ne se limite pas aux chiffres. François Bayrou avait déjà évoqué cette transformation à l’été 2025, tandis que Philippe Crevel souligne combien les retraités comptent électoralement : « Les retraités forment une part importante de l’électorat » et cette « mesure visant à supprimer l’abattement pourrait avoir des incidences électorales non négligeables ».

Charles de Courson met également en garde : supprimer purement et simplement cet abattement pénaliserait surtout les retraités juste au-dessus du seuil d’imposition. Il s’agit donc de trouver le juste équilibre entre une approche fiscale plus équitable et des considérations politiques délicates.

En résumé, la question de remplacer l’abattement fiscal sur les retraites par un forfait fixe amène de nombreux enjeux qui mêlent économie et politique. La proposition actuelle cherche à réduire le coût pour l’État tout en essayant de repartir la charge de manière plus équilibrée entre les contribuables. Cependant, il faut avancer avec précaution pour ne pas mettre en difficulté un électorat qui reste indispensable.

Alors que les débats se poursuivent dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, il est important de rester attentif aux évolutions législatives qui pourraient toucher directement notre quotidien ou celui de nos proches retraités.