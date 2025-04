Retraite : 500 euros en plus chaque mois, c’est possible grâce à ces applications

Alors que la retraite moyenne en France tourne autour de revenus des retraités et que les pension des retraités chutent d’environ 25 à 30 %, il faut se pencher sur d’autres moyens pour compléter ses revenus. Plein d’applications mobiles, de sites web et de services collaboratifs offrent aujourd’hui des occasions sympas pour boucler les fins de mois.

Applications mobiles : se faire quelques sous facilement

Les applis mobiles se sont imposées comme un moyen pratique et accessible pour gagner un peu d’argent en plus. On y retrouve, par exemple, des applis de sondages rémunérés comme Swagbucks, Toluna, Google Opinion Rewards et Wowapp. Swagbucks se démarque notamment en offrant la possibilité de gagner en jouant à des jeux gratuits ou en parrainant ses amis.

Le cashback est aussi très plébiscité : avec des applis comme eBuyClub qui permet de récupérer des sommes dès 10 euros, ou Joko qui verse directement l’argent sur votre compte bancaire. Vous avez également Featurepoints qui paie pour le téléchargement d’applications, et Poulpeo qui offre un cashback compris entre 1 et 10 %. Enfin, Igraal vous règle dès que vous cumulez 20 euros.

On trouve aussi des applis originales, comme WeWard qui récompense vos pas, ou Bravoloto, qui vous permet de jouer au loto gratuitement avec des gains potentiels allant jusqu’à 500.000 euros. Et si vous voulez vendre vos objets d’occasion, Momox est là pour vos livres et CD, avec un seuil minimum de vente fixé à 10 euros.

Sites en ligne : booster ses rentrées d’argent

En plus des applis, plusieurs sites web permettent aussi d’augmenter ses gains. Des sites spécialisés dans les sondages, comme Mon opinion compte et Green Panthera, attirent de nombreux internautes. Les plateformes de cashback comme Poulpeo et Igraal continuent d’attirer grâce à leurs offres très intéressantes.

Pour ceux qui veulent se lancer dans l’e-commerce sans se prendre la tête avec le stock, Shopify propose une solution adaptée. Ensuite, des sites « multi missions » tels que Gaddin, Moolineo et Lounea offrent diverses activités rémunératrices. Par ailleurs, la plateforme ComeUp permet de rentabiliser vos compétences, avec des gains qui peuvent varier entre 200 et 500 euros par mois.

Plateformes collaboratives : partager pour gagner

Le partage est au cœur des nouvelles économies. Des services comme le covoiturage via Blablacar, la location de logements sur Airbnb ou la vente d’objets d’occasion sur Leboncoin mettent en relation l’offre et la demande tout en constituant un revenu complémentaire intéressant.

Si vous avez des compétences professionnelles à partager, les plateformes freelance telles que Malt rassemblent plus de 230.000 indépendants, tandis qu’Upwork permet de connecter freelances et entreprises pour toutes sortes de missions.

Autres opportunités : encore des astuces pour gagner

D’autres idées existent aussi pour arrondir ses fins de mois. Par exemple, vous pouvez faire de la publicité sur votre voiture via le site yocar.fr. Il vous faudra un véhicule récent en bon état et parcourir au moins 350 kilomètres par mois pour gagner entre 50 et 100 euros mensuels. La location de vélos via Riderco.fr propose également une rémunération dès 10 euros par jour.

L’accueil touristique culinaire est une autre piste avec Eatwith.com, où cuisiner pour autrui peut rapporter au minimum 20 euros par convive. Ceux qui souhaitent transmettre leur savoir-faire scolaire ou artistique peuvent se tourner vers Seniorsavotreservice.com, qui offre environ 15 euros de l’heure.

Enfin, accompagner les enfants dans leurs déplacements avec KidyGo.fr ou livrer de petits paquets via WePost ! sont deux activités qui vous permettent, respectivement, d’obtenir un remboursement du billet ou un gain minimum de 30 euros par accompagnement.

Ces multiples solutions montrent qu’il est possible de dynamiser ses revenus en variant les sources grâce aux technologies modernes et aux nouvelles formes d’économie collaborative. Qu’on opte pour une appli mobile ou un site web, chacun peut sûrement trouver la solution qui lui conviendra pour améliorer sa situation financière actuelle.