Comment les retraités peuvent-ils booster leurs revenus en 2025 ?

Avec la vie qui coûte de plus en plus cher, de nombreux retraités constatent que leur pension ne suffit plus pour vivre comme avant, ce qui accentue les difficultés financières. Face à cette situation, beaucoup se tournent vers diverses alternatives pour compléter leurs revenus et se faire plaisir au quotidien.

Louer une chambre chez soi

La colocation intergénérationnelle est une option sympa pour ceux qui ont une chambre libre. En accueillant un(e) étudiant(e), ils bénéficient d’une petite indemnité et d’un coup de main pour certaines tâches domestiques. Des associations comme COSI s’occupent de mettre en relation seniors et locataires potentiels. À noter que le loyer proposé doit être en dessous du prix du marché local, ce qui séduit particulièrement les étudiants.

Investir dans l’immobilier via une scpi

Investir dans une société civile de placement immobilier (SCPI) constitue une autre manière de diversifier ses placements et de se créer un petit revenu en plus. Par exemple, la SCPI Activimmo, qui se spécialise dans le secteur logistique, présente un rendement attractif grâce à l’essor continu du commerce en ligne.

Vendre son bien en viager

La vente en viager séduit de nombreux retraités qui veulent toucher un revenu régulier tout en restant chez eux. Le viager libre permet à l’acheteur d’emménager tout de suite, tandis que le viager occupé laisse le vendeur habiter le logement jusqu’à la fin de sa vie. Quel que soit le choix, le crédirentier reçoit une rente à vie qui peut vraiment améliorer sa situation financière.

Donner des cours

Les retraités qui possèdent des compétences spécifiques peuvent envisager de donner des cours à domicile ou en ligne. Des plateformes comme Acadomia facilitent la mise en relation entre enseignants et élèves dans divers domaines (soutien scolaire, musique – chant, piano, guitare – ou arts plastiques comme la peinture). La rémunération se situe généralement entre 10 et 50 euros en fonction de la matière enseignée et de la région.

Garder des enfants

Offrir des services de garde d’enfants est également une bonne manière de se faire un petit extra, contribuant à l’emploi des seniors. Les parents cherchent souvent des personnes fiables pour s’occuper de leurs enfants après l’école ou pendant les vacances scolaires. Le bouche-à-oreille et des sites spécialisés permettent de dénicher ces opportunités, avec une rémunération comprise entre 8 et 12 euros de l’heure.

Vendre ou louer ses affaires

Faire le tri parmi ses affaires personnelles peut dévoiler des objets inutilisés qui valent le détour, à vendre ou à louer. Des plateformes comme leboncoin.fr permettent de vendre sans commission, tandis que jelouetout.com ou e-loue.com offrent la possibilité de louer divers objets.

Distribuer des journaux ou des imprimés

Pour ceux qui préfèrent rester actifs physiquement, distribuer des journaux ou des prospectus peut être une activité intéressante. Des entreprises comme Adrexo proposent parfois des contrats à temps partiel, avec une rémunération d’environ 10,15 euros bruts par heure.

Tester des produits

Participer aux tests de produits alimentaires ou cosmétiques permet aussi de se faire un complément de revenu. Les réunions de consommateurs offrent une rémunération qui peut varier entre 15 et plus de 100 euros selon le type de test et le profil recherché (une bonne occasion pour ceux qui aiment donner leur avis).

Devenir mannequin senior

Avec le vieillissement de la population, le mannequinat senior est en plein essor. Les marques cherchent activement des mannequins dans cette tranche d’âge pour toucher un public similaire. Pour se lancer, il faut constituer un book professionnel avec des photos soignées (la rémunération dépendra ensuite de la diffusion et de la notoriété de la marque).

Ces solutions permettent aux retraités non seulement d’améliorer leur situation financière, mais aussi d’enrichir leur vie sociale grâce à des activités diverses et stimulantes. Que ce soit en hébergeant des étudiants, en investissant dans l’immobilier ou en partageant leurs connaissances, chaque option offre une opportunité unique de contacts et d’échanges enrichissants pour nos aînés.