Allergies aux pollens : pourquoi la France est déjà en alerte

Les allergies aux pollens s’installent désormais dès la fin février. Portées par des températures inhabituellement douces et un temps sec persistant, les émissions de grains allergènes s’intensifient déjà sur une large partie du territoire, relançant précocement la saison des allergies respiratoires.

Stéphanie Haerts
En ce 2 mars 2026, les allergies aux pollens sont déjà bien présentes. Alors que l’hiver calendaire n’est pas terminé, les allergies aux pollens progressent nettement sous l’effet d’un épisode de douceur remarquable enregistré durant la dernière semaine de février. La dispersion des pollens s’est accélérée dans un contexte météorologique favorable, confirmant une tendance de fond : les allergies débutent de plus en plus tôt dans l’année.

Une saison avancée par la douceur exceptionnelle

Les allergies aux pollens se manifestent avec plusieurs semaines d’avance. En effet, « Une saison qui commence de plus en plus tôt dans l’année à la faveur de températures très douces », rapporte La Dépêche du Midi. Cette affirmation s’appuie sur un constat météorologique précis : la France a connu un pic de douceur inhabituel pour une fin février. Par conséquent, la floraison de certains arbres s’est accélérée, et les allergies aux pollens ont émergé avant le calendrier habituel. Dans le même temps, La Chaîne Météo souligne qu’« Un nouveau pic de douceur exceptionnel favorise une forte dispersion des pollens dans plusieurs régions de France ».

Dès lors, les allergies aux pollens s’intensifient dans un contexte atmosphérique sec et ensoleillé. Selon Cyrille Duchesne, météorologue cité par le média, « Dans ces zones, les concentrations de pollen de cyprès et d’aulne atteignent des niveaux très élevés ». Ainsi, la conjugaison d’un air stable et de températures supérieures aux normales saisonnières crée un environnement propice à la circulation des particules allergènes.

Le cyprès en première ligne

Les allergies aux pollens actuelles sont dominées par un acteur bien identifié : le cyprès. D’après La Chaîne Météo, « Le pollen de cyprès domine très nettement ce début mars ». En conséquence, les allergies aux pollens se concentrent principalement dans les régions méridionales, où cette essence végétale est abondante. Les chiffres confirment cette prépondérance. Selon La Dépêche du Midi, dans certaines villes méditerranéennes, le pollen de cyprès représente « 50 % » du total annuel des pollens émis.

Ce pourcentage illustre l’importance de cette espèce dans la dynamique des allergies aux pollens. Par ailleurs, le bulletin du 1er mars 2026 précise que des températures comprises entre « 16 °C » et « 18 °C » ont été observées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, favorisant la libération des grains allergènes. Ainsi, la combinaison chaleur-ensoleillement amplifie mécaniquement le risque allergique.

Allergies aux pollens : une alerte étendue à la quasi-totalité du territoire

Les allergies aux pollens ne concernent plus uniquement le sud. Des régions entières ont été classés en niveau d’alerte élevé aux pollens sur l’ensemble du pays. Cette extension géographique traduit un phénomène national. Dès lors, les allergies aux pollens deviennent un sujet de vigilance sanitaire généralisée, et non plus localisé. De surcroît, la quasi-totalité de la France présente un indice pollen qualifié d’« élevé ».

Ce niveau d’alerte signifie que les personnes sensibles peuvent ressentir des symptômes marqués : rhinite, conjonctivite, toux ou crises d’asthme. Par conséquent, les allergies aux pollens s’inscrivent dans un contexte où la douceur hivernale, loin d’être anodine, modifie durablement le calendrier des expositions. La répétition de ces épisodes précoces interroge sur l’évolution climatique et ses répercussions sanitaires.

