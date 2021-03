Les barquettes en plastique : terminé pour Auchan !

Publié le: lundi 1 mars 2021

Auchan a déclaré vouloir supprimer les barquettes en plastique de ses rayons boucherie-charcuterie et poissonnerie. Une avancée pour l’environnement, grâce à la disparition d’environ 1 000 tonnes de déchets plastiques pour ce grand groupe de distribution alimentaire.

Chaque année, les quelques 618 magasins Auchan dispersés sur le territoire français utilisent environ 55 millions de barquettes plastiques destinées aux rayons boucherie-charcuterie et poissonnerie. Une quantité énorme de barquettes en polystyrène expansé, noir ou blanc, recouvertes d’un film alimentaire transparent, et qui ne sont malheureusement pas recyclables.

Mais le groupe de grande distribution a annoncé ce jeudi 25 février 2021 que cela devrait changer dès juillet 2021.

1 000 tonnes de plastiques non recyclables en moins et une production européenne

Dans une démarche plus respectueuse de l’environnement, Auchan devrait ainsi remplacer ces plastiques par des barquettes fabriquées à partir de fibres végétales, telles que des résidus de canne à sucre. Fabriquées en partenariat avec Alliance Packaging et Silver plastics, elles ne contiendront pas de colle et devraient, en plus, permettre d’allonger la durée de conservation des produits d’une journée supplémentaire, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire.

Environ 1 000 tonnes de ces déchets non recyclables devraient ainsi disparaître des rayons boucherie-charcuterie et poissonnerie d’ici 2022 selon le groupe Auchan.

Vers une consommation plus écologique

Par ailleurs, l’entreprise a annoncé que ces barquettes ne seront plus acheminées depuis la Chine mais devraient être fabriquées en Europe, sans donner, pour l’instant, davantage d’informations sur la question. L’enseigne a également indiqué avoir un « projet de production » pour l’implantation de deux usines de fabrication dans les Dom-Tom « pour un produit 100 % français ». Les étiquettes et les films d’emballage utilisés par le groupe seront aussi recyclables d’ici 2022.

Clairement désireuse de mieux correspondre aux attentes du consommateur, qui souhaite de plus en plus limiter son impact sur l’environnement, l’entreprise souhaite aussi supprimer les emballages plastiques pour tous les métiers de bouche et les fruits et légumes en libre-service dans tous les pays où elle est implantée, d’ici 2022. Dans cette course pour la planète, Auchan prévoit ainsi de rendre « 100 % des emballages de ses produits à marque réutilisables, recyclables ou compostables ».