La recommandation populaire de boire 2 litres d’eau par jour est aujourd’hui remise en question par une étude qui pose un regard neuf sur nos besoins en hydratation. L’eau est indispensable à la vie et intervient dans de nombreuses fonctions du corps. Mais combien devons-nous vraiment boire chaque jour ?

À quoi sert l’eau dans notre corps

L’eau est présente partout dans l’organisme. Elle nourrit chaque cellule, participe au métabolisme, régule la température corporelle et soutient des fonctions comme l’activité cérébrale, la digestion et la fonction rénale. Sans apport hydrique suffisant, le corps peine à fonctionner correctement et cela affecte tous les organes.

Ce que recommandent les autorités

Contrairement à l’idée reçue, la Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) conseille de boire entre 400 ml à environ 1,5 litre de liquide par jour via les boissons, avec des ajustements selon l’âge, la grossesse ou l’allaitement. Par exemple, les nourrissons ont besoin d’environ 400 ml. La différence avec la règle des 2 litres s’explique par le fait que notre alimentation et notre métabolisme apportent déjà une part d’eau supplémentaire.

Un regard neuf sur nos besoins quotidiens

Une étude récente de 2022 indique que la plupart des personnes ont en réalité besoin d’environ 1,5 et 1,8 litre d’eau par jour. En cas de forte transpiration liée à la chaleur ou à l’activité physique, les besoins en eau peuvent augmenter jusqu’à 3 à 4 fois la quantité habituelle, ce qui rend parfois même les 2 litres insuffisants, selon l’association des consommateurs. L’idée générale est de boire en écoutant la soif : comme le souligne Uwe Knop, nutritionniste, « La soif est un signal du corps… ».

D’où vient la règle des 2 litres ?

La fameuse règle des 2 litres pourrait autant tenir de campagnes marketing menées par de grandes entreprises, Nestlé, Danone, Coca-Cola et Pepsi, que de preuves scientifiques. Ces firmes ont travaillé avec des professionnels de santé pour promouvoir cette idée, notamment via des programmes comme « Boire pendant les cours », souvent soutenus par l’Association des exploitants de sources minérales. Maude Barlow, militante écologiste, critique : « Ils travaillent avec des nutritionnistes pour promouvoir… ».

Conseils pour s’hydrater de façon responsable

Boire de façon excessive peut poser des problèmes, comme la dilution des électrolytes sanguins et, dans les cas extrêmes, une hyponatrémie. Certaines maladies cardiaques et rénales exigent aussi une attention particulière. Mieux vaut donc boire quand on a soif et adopter des pratiques responsables, par exemple privilégier l’eau du robinet en Allemagne, ce qui réduit les déchets plastiques et le coût lié à l’achat d’eau en bouteille.