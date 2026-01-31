Info Retraite met à jour son simulateur : des milliers de futurs retraités pourraient avoir une surprise

Avec les récents changements dans les retraites, votre avenir financier pourrait en dépendre.

Face à un climat politique tendu autour du budget 2026 et à la question des retraites, le site Info Retraite a récemment mis à jour son simulateurs en ligne, utilisé par de nombreux Français pour prévoir leur départ à la retraite. Cette mise à jour intervient après la suspension de la réforme Borne, qui touche directement ceux qui doivent réfléchir à leur future pension.

Ce que propose le simulateur « Mon estimation retraite »

Le simulateur « Mon estimation retraite » d’Info Retraite permet de calculer l’âge de départ probable à la retraite et un montant indicatif de la pension. La mise à jour est gérée par l’Union Retraite, un groupement d’intérêt public (GIP) qui regroupe l’ensemble des organismes de retraite, incluant des caisses comme la CNAV, la MSA-SA, et bien d’autres.

L’outil est accessible via un simple numéro de sécurité sociale ou le service France Connect. Il se compose de deux volets distincts. La première partie, « Ma carrière », permet aux personnes âgées de 55 ans et plus de consulter en détail leur historique professionnel et de corriger d’éventuelles erreurs. La seconde, « Mon estimation retraite », donne une projection du montant de la future pension.

Qui est concerné et quelles règles évoluent

La suspension de la réforme des retraites concerne notamment les personnes nées entre 1964 et 1968, dont l’âge de départ évoluera. Les mères bénéficient de la prise en compte de leurs 23 ou 24 meilleures années de vie active. Quant aux femmes fonctionnaires, elles se verront ajouter un trimestre de bonification pour la durée de liquidation. L’intégration de ces règles dans le simulateur doit aider les personnes qui cherchent à optimiser leur retraite.

À quoi s’attendre pour les prochaines modifications

Les nouvelles fonctionnalités seront déployées après la publication des décrets d’application au Journal officiel (publication officielle des textes législatifs). Parmi les changements annoncés figurent l’ajout de deux trimestres « enfant » pour les carrières longues, ainsi que des mises à jour spécifiques de la surcote parentale. Autre point à venir : le parcours de simulation « Cumul Emploi-Retraite », qui doit enrichir l’expérience utilisateur « dans les prochaines semaines ».

Comment accéder aux services en ligne pour préparer sa retraite

En plus du simulateur principal, d’autres services en ligne complètent l’offre pour le grand public. Par exemple, « Corriger ma carrière », accessible après 55 ans, aide à vérifier la fiabilité des informations enregistrées et à demander des corrections si nécessaire. Ces services apportent des éléments concrets pour comprendre ses droits à la retraite et préparer l’avenir.

Le cadre législatif, incluant la loi de financement pour 2026 et des acteurs clés comme Info Retraite, continue d’influencer la gestion des retraites. Alors que les débats sur le budget 2026 se poursuivent, les mises à jour du simulateur et l’intégration progressive de nouvelles règles montrent une adaptation aux réalités actuelles.

