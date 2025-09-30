Relevé de carrière : ce que cache vraiment la mention « durée d’assurance » pour votre retraite

À l’heure actuelle, l’avenir des retraites préoccupe pas mal de monde. Savoir comment se calcule sa pension, c’est indispensable. La durée d’assurance joue un rôle déterminant dans ce calcul : elle fixe aussi bien l’âge à partir duquel on peut prendre sa retraite que le montant eventual de la pension. Dans cet article, on va décortiquer la durée d’assurance, sa méthode de calcul et ce que cela signifie pour les futurs retraités.

La durée d’assurance : ce qu’il faut savoir

La durée d’assurance, c’est le nombre total de trimestres qui servent à calculer vos droits à la retraite. Ce chiffre figure sur votre relevé de carrière et correspond aux trimestres validés au cours de votre vie professionnelle. Le comprendre, c’est mieux se repérer sur l’âge auquel on pourra partir et sur la pension qu’on pourra toucher.

Le relevé de carrière est le document qui détaille cette durée d’assurance. Il récapitule les trimestres validés, en tenant compte des périodes travaillées mais aussi de certaines situations personnelles, comme le chômage ou la maternité. Autrement dit, même si votre parcours professionnel n’a pas été continu, vous pouvez tout de même accumuler des trimestres.

Les trimestres validés : bien plus que le temps de travail

Il faut savoir que la durée d’assurance ne se résume pas aux seules périodes où vous avez effectivement travaillé. Elle intègre aussi ce qu’on appelle les périodes « assimilées ». On parle ici notamment :

Du chômage indemnisé

Des arrêts maladie

De la maternité

Des jobs d’été

Du service militaire

De certains congés familiaux

Chaque trimestre validé dans ces situations vient s’ajouter à votre durée d’assurance totale.

Durée d’assurance vs durée cotisée

Il y a une distinction entre la durée d’assurance et la durée cotisée. La première prend en compte tous les trimestres validés, même ceux sans versement effectif de cotisations. En revanche, la durée cotisée ne concerne que les trimestres pendant lesquels vous avez travaillé et cotisé réellement.

Cette différence peut faire toute la différence, notamment pour ceux qui veulent partir en retraite anticipée dans le cadre d’une carrière longue. Dans ce cas, seule la durée cotisée est prise en compte.

Pour une retraite à taux plein

Pour toucher une retraite à taux plein, il faut accumuler le nombre de trimestres exigé selon votre année de naissance. Lorsque vous atteignez ce nombre, même si vous n’avez pas encore l’âge légal, votre pension peut être calculée au taux maximum. C’est pourquoi il est important de vérifier régulièrement son relevé de carrière pour s’assurer que tous vos trimestres ont été bien comptabilisés.

Et si ma durée d’assurance est incomplète ?

Si vous n’atteignez pas le nombre de trimestres requis, une décote s’applique sur votre pension. Ce rabais définitif réduit le montant que vous percevrez chaque mois, à cause du nombre insuffisant de trimestres pour toucher un taux plein.

Heureusement, il existe des solutions pour compenser une durée d’assurance incomplète. Vous pouvez notamment racheter des trimestres manquants, par exemple pour des années d’études supérieures ou des périodes de travail partielles. Il y a aussi des dispositifs qui permettent de valider des trimestres supplémentaires lors de périodes de maternité ou de congés parentaux. Souvent, il est plus avantageux de faire ces rachats tôt dans sa carrière.

Globalement, maîtriser ces aspects de la durée d’assurance vous aide à mieux préparer financièrement votre retraite et à optimiser vos droits acquis pendant votre vie active. Pour chacun d’entre nous qui sera concerné par les retraites dans les années à venir, connaître dès maintenant toutes les options disponibles peut être un investissement malin pour un futur plus serein.