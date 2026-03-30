Industrie : la création d’usines en France marque le pas

Au 29 mars 2026, les données officielles confirment que chaque usine créée en France s’inscrit désormais dans une dynamique plus contrastée. Si le pays continue d’ouvrir davantage d’usines qu’il n’en ferme, le ralentissement du mouvement de réindustrialisation devient manifeste, sous l’effet de tensions économiques mondiales persistantes.

Un rythme d’ouverture d’usine en France en net ralentissement

Le dernier baromètre industriel publié par le ministère de l’Économie montre un infléchissement clair du nombre d’ouverture d’usine en France. En effet, le solde net d’ouvertures et d’extensions atteint seulement +19 en 2025, contre +88 en 2024, selon le ministère de l’Économie. Cette évolution traduit un ralentissement significatif, même si la trajectoire reste positive. Dans le détail, les autorités soulignent que « en 2025, la France continue d’ouvrir et d’agrandir plus d’usines qu’elle n’en ferme ou n’en réduit » selon le baromètre industriel.

Toutefois, le même document précise que « la tendance au ralentissement se poursuit de façon marquée », confirmant un changement de cadence structurel dans la dynamique industrielle française. Par ailleurs, les données semestrielles confirment cette inflexion progressive du rythme des ouvertures d’usine en France. Au premier semestre 2025, le solde net atteignait seulement +9, contre +48 au second semestre 2024. Cette baisse reflète un tassement des investissements et une prudence accrue des industriels face aux incertitudes.

Une usine en France portée par des secteurs stratégiques malgré les tensions

Malgré ce ralentissement, certaines branches industrielles continuent de soutenir la création d’usine en France. Le baromètre indique que l’industrie verte arrive en tête avec un solde positif de +26 ouvertures nettes, suivie par la défense, l’aéronautique et le spatial avec +19, selon le ministère de l’Économie. Ainsi, l’orientation sectorielle joue un rôle clé dans la résilience des ouvertures d’usine en France. Ces segments bénéficient notamment de politiques publiques ciblées et de financements spécifiques.

Le baromètre précise que 150 usines sont actuellement « en cours de création », soutenues par des dispositifs comme le crédit d’impôt pour l’industrie verte ou le plan France 2030, selon la même source officielle. Cependant, cette dynamique sectorielle masque des fragilités plus larges. Certains domaines affichent des reculs marqués, notamment les transports (-14), la chimie (-8), l’industrie mécanique (-8) ou encore la métallurgie (-6). Cette polarisation illustre une recomposition industrielle, où chaque usine créée en France dépend de plus en plus de filières stratégiques.

Une usine en France confrontée à un environnement international dégradé

Le ralentissement des ouvertures d’usine en France s’explique largement par le contexte international. Le baromètre souligne que « la dégradation du contexte international pèse fortement sur la dynamique » industrielle, selon le ministère de l’Économie. Les industriels font face à une concurrence accrue, notamment liée aux surcapacités asiatiques. En parallèle, plusieurs facteurs aggravants affectent la compétitivité de chaque usine en France. La hausse des prix de l’énergie, l’instauration de droits de douane par les États-Unis et la baisse des investissements étrangers contribuent à freiner les projets industriels. Ainsi, les investissements internationaux ont reculé de 7 % en 2024, selon Le Particulier, ce qui pèse mécaniquement sur les décisions d’implantation. D’autres indicateurs, issus d’organismes indépendants, accentuent ce constat.

Le cabinet Trendeo estime qu’en 2025, la France aurait perdu 63 usines, avec 116 ouvertures contre 179 fermetures, selon Forbes. Cet écart souligne l’écosystème fragile dans lequel évolue chaque usine en France, même si les données officielles adoptent une méthodologie différente incluant les extensions de sites. Enfin, certains acteurs économiques appellent à renforcer les efforts pour maintenir la dynamique. Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, estime que la réindustrialisation « est sur un plateau » et qu’« il faut de plus en plus d’efforts » pour la soutenir, selon Connaissance des Énergies avec AFP. Cette déclaration illustre la nécessité d’un engagement renforcé pour pérenniser chaque nouvelle usine en France.