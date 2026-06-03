L’éclipse solaire la plus longue du siècle approche : le jour deviendra nuit pendant 7 minutes et ne se répétera pas avant 2183

Le 2 août 2027, le ciel devrait offrir un sacré spectacle que les astronomes et les passionnés ne voudront pas rater : une éclipse solaire totale annoncée comme la plus longue du XXIe siècle. Ce phénomène, qui ne se reproduira pas avant 157 ans, dépasse le simple rendez-vous céleste ; c’est une occasion rare d’observer un événement astronomique marquant que beaucoup considèrent comme l’un des plus attendus de notre génération. Pendant la totalité, le jour se transformera en nuit, offrant une expérience visuelle impressionnante.

Un phénomène céleste hors norme

La durée de la totalité est estimée à environ 6 minutes et 23 secondes, bien au-dessus de la moyenne des éclipses. Cette longévité rend l’événement d’autant plus rare. Les phases spectaculaires, comme les « Perles de Bailey » et l’« Anneau de diamant », viendront ponctuer le phénomène avec des éclats de lumière éphémères mais inoubliables.

Les zones où la totalité sera visible comprennent le Groenland, l’Islande, la péninsule Ibérique, et culminent à Louxor, en Égypte. Le nord de l’Afrique et le Moyen-Orient verront l’éclipse de façon partielle. En Espagne, Euskadi est cité par l’agence EFE comme l’un des meilleurs points d’observation. C’est une opportunité rarissime pour cette région, car un événement similaire ne s’y reproduira pas avant 2183.

Préparation et afflux touristique

Environ 4,6 milliards de personnes dans le monde se trouveront dans la zone de visibilité partielle ou totale, et 89 millions de spectateurs pourront bénéficier de la totalité, selon Cronista. Les prévisions annoncent un afflux important de touristes vers des lieux stratégiques comme l’Égypte, qui se prépare à recevoir un nombre considérable de visiteurs.

Il faut aussi rappeler les règles de sécurité pour observer une éclipse solaire. Pour protéger les yeux des rayons solaires, l’utilisation de lunettes homologuées est impérative pendant toutes les phases de l’éclipse. Ne pas respecter ces précautions peut entraîner des lésions graves pour la vision.

Ce que l’avenir astronomique réserve

Le dernier événement comparable date de 1991, et bien qu’une éclipse partielle soit prévue pour le 26 janvier 2028, l’éclipse solaire totale de 2027 restera un moment emblématique du calendrier astronomique. Cette série d’événements célestes attire l’attention des scientifiques comme des amateurs, rappelant que le ciel continue de livrer des spectacles fascinants.

La prochaine répétition d’une éclipse solaire de cette ampleur est annoncée pour 2183, ce qui souligne l’importance de profiter de l’événement à venir.