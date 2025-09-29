Taxe foncière : l’exonération cachée dont pourraient bénéficier de nombreux retraités en 2025

En 2024, la taxe foncière va grimper en France avec une hausse minimale fixée à 3,9 %. Cette augmentation est directement liée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et vise à compenser la revalorisation des valeurs locatives. Pour les propriétaires, cette modification pourrait sérieusement peser sur leur budget annuel.

Qui est concerné par la taxe foncière ?

La taxe foncière est un impôt local collecté par les collectivités territoriales pour financer les équipements publics dont les communes ont besoin. Elle s’applique aux personnes qui possèdent le logement au 1er janvier de chaque année, que vous soyez propriétaire occupant, bailleur ou usufruitier.

On distingue deux types de taxe foncière. La première concerne les propriétés bâties, comme les appartements, maisons, dépendances et piscines encastrées. La seconde vise les propriétés non bâties, telles que les terrains et les biens agricoles. Chaque propriétaire doit donc connaître précisément la nature de son bien pour bien comprendre ses obligations fiscales.

Qui peut bénéficier d’exonérations ?

Face à cette hausse, sachez que plusieurs exonérations fiscales existent pour alléger la charge fiscale des contribuables. Certaines personnes peuvent même être exonérées totalement de la taxe foncière. Cela concerne notamment les personnes âgées de plus de 75 ans, celles dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain plafond (par exemple 19 107 € pour deux personnes), ainsi que les bénéficiaires de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), de l’Allocation supplémentaire d’invalidité (Asi) et de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), sous certaines conditions.

Il existe aussi des exonérations partielles dans divers cas. Par exemple, les constructions nouvelles bénéficient d’une exonération pendant deux ans. Les logements anciens ayant réalisé des travaux d’économie d’énergie importants peuvent être exonérés de 50 % à 100 % pendant trois ans. Les logements neufs, très performants sur le plan énergétique, profitent d’une exonération similaire pendant cinq ans. D’autres dispositifs, comme la location-accession ou l’installation pour la production d’énergie renouvelable, offrent également des possibilités d’exonération.

Quelles nouveautés pour 2025 ?

Le projet de loi de finances pour 2025, actuellement débattu à l’Assemblée nationale, devrait apporter quelques modifications au régime actuel des exonérations fiscales. Le gouvernement envisage notamment d’augmenter le taux d’exonération sur les terres agricoles et de proposer une exonération sur 25 ans pour les passoires thermiques qui atteignent la classe B du diagnostic de performance énergétique.

Parmi les propositions, on retrouve l’amendement du député Nicolas Ray, qui souhaite autoriser les communes à refuser l’exonération de deux ans pour les constructions nouvelles. D’autres députés avancent également l’idée d’une exonération totale pendant cinq ans pour les constructions nouvelles sur friches en compensation d’un surcoût estimé entre 20 % et 30 %.

L’effet sur les propriétaires immobiliers peut être considérable. En apprenant bien ces mesures et leurs conséquences, chacun pourra ajuster sa stratégie fiscale au besoin. Les évolutions en cours pourraient présenter des opportunités intéressantes, même si elles viennent avec leur lot de défis financiers. Il est donc vivement conseillé aux propriétaires de rester informés et de prendre les devants pour gérer au mieux leur patrimoine immobilier tout en respectant leurs obligations fiscales locales.