Pourquoi beaucoup de salariés au SMIC perdent leur prime d’activité sans le savoir : le plafond de la CAF surprend chaque mois des milliers de foyers

Il n’existe aucun plafond ni revenu maximum fixé une fois pour toutes. La formule de calcul permet néanmoins d’estimer le niveau de ressources au-delà duquel la démarche perd son intérêt. La CAF et la MSA cessent de verser la prime dès que le montant calculé descend sous 15 € par mois.

Trois conditions s’appliquent avant même de parler de seuil : avoir au moins 18 ans, résider en France de façon stable, au moins neuf mois par an en général, et disposer d’un revenu d’activité.

Une prime qui s’éteint autour de 2 130 euros pour un célibataire

MoneyVox a fait tourner plusieurs simulations fin juillet 2026 sur le simulateur officiel de la CAF, dans la configuration la plus simple : une personne seule, locataire sans droit aux APL, sans autre ressource qu’un salaire net constant.

Les résultats montrent une dégringolade progressive. À 700 € net par mois, la prime atteint 353 €. À 800 €, elle tombe à 336 €, puis à 307 € pour 1 000 €. Au niveau du Smic, elle s’élève à 233 €.

Elle continue ensuite de fondre : 205 € à 1 600 €, 135 € à 1 800 €, 95 € à 1 900 €, 55 € à 2 000 €, puis 23 € à 2 100 € et seulement 17 € à 2 125 €.

Au-delà, le simulateur ne communique plus de montant. Pour un célibataire sans enfant, la prime reste théoriquement due jusqu’à 2 130 € de salaire net mensuel. Passé ce seuil, elle repasse sous la barre des 15 € et n’est plus versée.

MoneyVox insiste sur le caractère théorique de ces chiffres. Les revenus évoluent dans le temps, et les situations réelles sont toujours plus complexes que ce cas d’école.

Les familles nombreuses peuvent grimper au-delà de 3 700 euros

La composition du foyer change radicalement la donne. Un couple avec un seul revenu et deux enfants, sans autres ressources, reste éligible jusqu’à environ 3 700 € de salaire mensuel selon ces mêmes simulations. Quand les deux membres du couple travaillent et ont deux enfants, chacun peut gagner jusqu’à environ 2 200 € sans perdre le droit à la prime.

Sans enfant, un couple de deux salariés voit le seuil redescendre à un peu plus de 1 700 € par mois, chacun, au maximum.

Un autre guide consacré au sujet, publié le 23 juin 2026, avançait des plafonds indicatifs voisins mais non identiques : environ 2 000 € pour une personne seule et 3 450 € pour un couple mono-actif avec deux enfants. Un couple avec un enfant où un seul parent travaille pouvait prétendre à la prime jusqu’à environ 3 000 à 3 200 €, un parent isolé avec deux enfants jusqu’à 2 400-2 700 €.

L’écart entre les deux sources illustre bien le message central : ces seuils varient selon le simulateur utilisé, la composition exacte du foyer, les aides au logement perçues et les autres ressources déclarées.

Étudiants, alternants et indépendants suivent d’autres règles

Pour les étudiants et alternants, aucun plafond ne s’applique : c’est un plancher qui compte. Il faut justifier d’un revenu d’activité net supérieur à 1 117,26 € par mois, perçu depuis au moins trois mois consécutifs.

Les travailleurs indépendants, eux, sont jugés sur leur chiffre d’affaires des douze derniers mois : 188 700 € pour la vente de marchandises, 77 700 € pour les professions libérales et artisans, 15 000 € pour la location de meublés de tourisme. Un abattement forfaitaire s’applique ensuite pour déterminer le revenu professionnel retenu dans le calcul, de 34 % pour les professions libérales à 87 % pour les activités agricoles.

Le calcul pèse autant que le plafond

Le guide du 23 juin 2026 détaille la mécanique : un montant forfaitaire de 638,28 € pour une personne seule, auquel s’ajoutent 61 % des revenus d’activité et un bonus individuel, avant déduction des ressources du foyer et d’un forfait logement.

Cette dernière ligne peut tout changer. Un célibataire touchant 1 500 € net et percevant 200 € d’aide au logement voit ses ressources dépasser le sous-total calculé une fois retranché le forfait logement de 75,99 €. Le résultat théorique devient négatif, de l’ordre de 32,71 €, soit une prime nulle. À l’inverse, le même célibataire sans APL, ou avec une aide modeste, touche généralement entre 100 et 200 € pour ce même salaire.

Cumul avec l’APL et le RSA : ce qui change

La prime d’activité se cumule avec l’aide personnalisée au logement. L’APL entre dans les ressources, un forfait logement est retranché, mais l’addition reste le plus souvent favorable au foyer. Elle ne se cumule en revanche pas avec le RSA socle pour une même personne et un même mois : c’est l’un ou l’autre.

En couple, les combinaisons sont étudiées au cas par cas par la CAF. Le droit s’éteint dès que le résultat de la formule passe sous 15 € par mois, ou que les conditions ne sont plus remplies : plus d’activité rémunérée, dépassement durable des plafonds, résidence hors de France, absence de déclaration trimestrielle.