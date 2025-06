La réalité des retraites agricoles

Dans le Finistère, Pierre, 66 ans, incarne la réalité de nombreux agriculteurs retraités. Ancien producteur laitier, il a consacré plus de 35 ans de sa vie à la ferme avant de devoir prendre une retraite anticipée pour des raisons de santé. Son histoire raconte bien les galères financières que doivent affronter les retraités agricoles, tout en mettant en lumière les récentes réformes législatives qui modifient leur quotidien.

Une vie passée à la ferme

Pierre a commencé sa carrière en tant que technicien agricole pendant 5 ans, avant de se lancer à fond dans la production de lait. Son exploitation comptait entre 40 et 45 vaches, avec une production journalière d’environ 1 000 litres de lait. Au fil des années, il a vu sa production annuelle passer de 250 000 litres à une fourchette allant de 400 000 à 500 000 litres, sans que cela se traduise par une augmentation proportionnelle de ses revenus. Il explique d’ailleurs : « Au début, je pouvais toucher 2 000 euros en produisant 250 000 litres par an, mais au fil du temps, pour toucher le même montant, il fallait produire entre 400 000 et 500 000 litres par an. C’est la limite du système ».

La pression permanente pour augmenter la production sans voir ses revenus suivre a largement contribué à ce qu’il prenne sa retraite à 60 ans, reflétant les inquiétudes économiques des retraités. Par ailleurs, ses problèmes de santé l’ont poussé à décrocher.

La réalité des finances à la retraite

Aujourd’hui, Pierre touche une pension mensuelle de 1 150 euros, complétée par des revenus fonciers annuels de 7 000 euros, grâce à la location de ses terres à un jeune voisin. Même avec ce complément, sa pension reste en dessous du seuil de pauvreté, qui est fixé autour de dispositifs d’aide sociale. Ce constat n’est pas isolé : plusieurs retraités agricoles n’obtiennent qu’en moyenne 1 000 euros par mois, illustrant les disparités de pensions.

La loi Chassaigne du 3 juillet 2020 prévoit une revalorisation du minimum des pensions vers 85% du Smic net agricole, soit 1 200,60 euros au 1er janvier 2025, reflétant les réformes des majorations familiales. Néanmoins, il faut avoir eu une carrière complète pour en bénéficier – une condition que tout le monde ne remplit pas. Comme le rappelle Pierre : « Mais pour cela il faut avoir eu une carrière complète et ce n’est pas toujours le cas ».

Les récentes réformes législatives

Les lois récentes laissent entrevoir un avenir plus serein pour les futurs retraités agricoles. Dès 2028, grâce à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, les pensions seront calculées sur les 25 meilleures années plutôt que sur l’ensemble de la carrière. Cela devrait permettre d’augmenter le montant des futures pensions. Pierre explique : « En début de carrière les revenus sont plus faibles, alors vous cotisez moins. Donc en prenant en compte les 25 meilleures années, les futures retraites devraient être un peu meilleures ».

Ce changement devrait aussi donner plus d’espoir aux jeunes agriculteurs qui souhaitent s’installer avec une perspective financière plus stable. « Un jeune qui s’installe maintenant a plus d’avenir », affirme-t-il.

L’héritage et la relève

Même s’il reste passionné par son métier, Pierre constate que ses enfants ont choisi d’autres horizons professionnels. Le manque permanent de vacances et de loisirs quand on vit d’une ferme a fortement influencé leurs choix : « Nos enfants ont fait leur vie pro ailleurs. Mais s’ils avaient vu leurs parents moins travailler […] ils auraient peut-être repris l’exploitation ».

L’histoire de Pierre illustre les difficultés quotidiennes du secteur agricole tout en donnant un aperçu optimiste grâce aux réformes législatives en préparation. Ces évolutions pourraient bien offrir aux jeunes exploitants un avenir plus apaisé et stable dans un secteur si important pour notre société.