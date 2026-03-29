Pourquoi de plus en plus de retraités choisissent ce village thermal en pleine cordillère plutôt qu’une croisière à 3 000€

Les Termas de Copahue, au cœur de la cordillère neuquina en Argentine, publient leurs tarifs pour la saison 2026 avec des réductions attractives qui devraient attirer davantage de visiteurs. Selon le magazine Be, ce complexe thermal, l’un des plus reconnus au niveau mondial, est une destination prisée pour se reposer et se soigner, grâce à la qualité remarquable de ses eaux volcaniques.

Un emplacement qui sort de l’ordinaire pour profiter des bienfaits naturels

Niché au centre de la cordillère neuquina, à proximité du Volcán Copahue, les Termas de Copahue forment un véritable trésor géothermique. Le décor de montagne et les paysages volcaniques singuliers participent beaucoup à l’attrait du lieu. Les visiteurs peuvent se ressourcer en haute montagne, où l’air pur ajoute à l’effet réparateur des soins.

Les eaux thermales des Termas de Copahue, dont la température varie de 29 °C à 70 °C et le pH de 2 à 7, sont riches en minéraux comme le lithium, le calcium, le magnésium et la silice. Accessibles uniquement pendant l’été à cause de l’enneigement hivernal rigoureux, ces thermes proposent une grande diversité de traitements, incluant des eaux sulfatées, sulfurées, ferrugineuses, carbogazeuses, et bicarbonatées calciques et sodiques.

Des soins variés pour tous les besoins

Les installations comprennent des bassins d’immersion, des cabines de vapeur, et des traitements de fangothérapie. Les formes de thérapie proposées, comme le tanque de Hubbard (bain thérapeutique d’immersion), le hidropulsor (jet d’eau sous pression), et la masothérapie (soins par massage), sont adaptées pour soulager de multiples affections, notamment rhumatismales, dermatologiques, respiratoires et digestives.

Sur place, le complexe propose aussi des hydromassages, des massages traditionnels, et des soins esthétiques. Les lagunas extérieures, comme la Laguna del Chancho et la Laguna Verde, offrent des espaces de détente avec des vues imprenables sur les sommets environnants.

Réductions pour jubilés et pensionnés

Pour cette saison, une attention particulière est portée aux jubilés et aux pensionnés, avec une remise de 50 % sur les prestations thermales. Les enfants de 1 à 5 ans bénéficient d’une entrée gratuite. Les habitants de la région profitent d’une réduction de 30 %.

Les prix sont clairement indiqués : une entrée pour se baigner dans les lagunes coûte 52,86 €, tandis qu’un circuit pour adultes incluant vapeur, hidromasaje verde, douche écossaise et masque facial atteint 161,43 €.

Comment s’y rendre

Les Termas de Copahue sont situées à plus de 1 400 kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires. Le meilleur moyen d’accès reste un vol de Ciudad de Buenos Aires vers Neuquén capital, avec des durées de vol d’environ 2 heures et un service quotidien. Depuis Neuquén, les visiteurs peuvent rejoindre Caviahue-Copahue en bus, en taxi ou en transfert privé.