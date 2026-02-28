“Je suis fier” : la revanche silencieuse d’un employé pas comme les autres

David María Carrillo, âgé de 48 ans, vit à San Salvador de Jujuy (Argentine) dans la maison familiale avec son père de 81 ans. En février dernier, il est devenu la première personne avec syndrome de Down à prendre sa retraite dans la province de Jujuy, ouvrant ainsi un chapitre important pour les droits des personnes ayant un handicap intellectuel.

Son parcours pro, exemplaire

David a travaillé pendant 20 ans au Poder Judicial de Jujuy. Ses journées duraient 3 heures, quatre fois par semaine, et il décrit cette expérience comme transformative : « ça m’a changé la vie parce que ça m’a permis de gagner de l’argent et d’économiser » rapporte La Nacion. Grâce à ses économies, il a pu acheter un ordinateur portable, un téléphone mobile, une montre, et des vêtements neufs, preuve de son autonomie financière.

Son frère Patricio, avocat et directeur de l’association Todos Juntos Jujuy, explique que la démarche de retraite a été possible grâce à une loi qui permet à des personnes avec un handicap intellectuel de prendre leur retraite après 20 ans de service et plus de 45 ans (et âgés de plus de 45 ans). Patricio veut s’assurer que son frère ait « la même vie que n’importe quelle autre personne ».

Son quotidien et de nouveaux projets

Malgré la retraite, David reste très actif. Il commence la journée avec un café au lait et des tostadas, puis enchaîne plusieurs activités. Il se passionne pour les arts et veut créer des historietas (bandes dessinées), continuant à développer ses compétences artistiques.

En plus du dessin, il suit des cours d’aquafitness qui ont transformé sa condition physique, le faisant passer du surpoids à une meilleure forme. David étudie aussi le portugais et lit la saga « Magnus Chase et les dieux d’Asgard ». Il rend souvent visite à la résidence « Nicky » pour voir ses amis et participe à des activités sociales et éducatives.

Ce que ça change pour Todos Juntos Jujuy

Todos Juntos Jujuy, fondée en 1988, travaille pour l’inclusion et l’indépendance des personnes ayant un handicap intellectuel. L’association accompagne environ 300 personnes en leur offrant des opportunités éducatives et professionnelles. Elle a joué un rôle déterminant pour la retraite de David, qualifiée de « jalon en matière de droits ». Parmi ses services, l’association gère un centre de jour avec une granja (ferme pédagogique) pour des activités éducatives et productives.

L’ouverture récente de la résidence « Nicky » en 2024 marque une nouvelle étape : elle peut héberger 18 adultes nécessitant un soutien pour vivre de façon autonome.