Taxe foncière 2026 : cette ligne discrète sur l’avis pourrait coûter cher à des retraités

La taxe foncière en France préoccupe beaucoup de retraités propriétaires, surtout après les hausses répétées de ces dernières années. Pour 2026, une nouvelle augmentation est annoncée, et beaucoup s’inquiètent de ce que cela représente pour leur budget. Avec des pensions qui évoluent peu, mieux vaut connaître les aides et exonérations possibles pour alléger la note.

La taxe foncière : ce qui a changé ces dernières années

Ces dernières années, la taxe foncière n’a pas cessé d’augmenter. En 2023, elle a augmenté de 7,1 %, puis de 3,9 % en 2024, et encore de 1,7 % en 2025. Pour 2026, une progression de 0,8 % est prévue.

Beaucoup de retraités ressentent ces hausses comme une pression supplémentaire sur un budget souvent fixe. Le montant moyen par propriété, qui était de 1 034 € en 2023, dépasse désormais les 1 100 €, rapporte le magazine Pleine Vie.

La France compte environ 17,2 millions de retraités, dont 73 % sont propriétaires, soit près d’un propriétaire sur quatre. Ces chiffres proviennent de la DREES.

Réductions et exonérations : qui peut en bénéficier

Pour éviter de payer la taxe foncière en totalité en 2026, il faut regarder les dispositifs d’allègement liés au revenu fiscal de référence (RFR) de 2025. Ces seuils suivent le barème de l’impôt sur le revenu, qui augmente de 0,9 % en 2026.

Le plafond pour bénéficier d’une réduction ou d’une exonération est fixé à 12 793 € de RFR pour une personne seule et à 19 626 € pour un couple. Chaque demi-part supplémentaire (par exemple pour invalidité ou personne à charge) augmente ce plafond de 3 416 €.

Pour les retraités âgés de 65 à 75 ans, une réduction de 100 € sur la taxe foncière est possible si le RFR reste en dessous des seuils mentionnés. Au-delà de 75 ans, une exonération totale peut s’appliquer, à condition que l’un des conjoints atteigne l’âge requis.

Aides sociales : qui est exonéré automatiquement

Certains bénéficiaires d’aides sociales, comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), sont exonérés automatiquement de la taxe foncière. Cette exonération ne comporte ni condition d’âge ni condition de revenu.

Toutefois, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste due même pour les personnes exonérées de la taxe foncière.