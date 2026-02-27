Immobilier ancien en hausse, reflet d’un besoin de stabilité

L’étude publiée le 26 février 2026 par l’Insee confirme que l’immobilier ancien progresse de nouveau. Au quatrième trimestre 2025, les prix augmentent de 0,5 % sur trois mois et de 1,1 % sur un an. Cette hausse, modérée mais continue, intervient après plusieurs trimestres hésitants. Or, derrière ces variations, se dessine un phénomène sociétal plus large : le retour d’une confiance prudente dans l’immobilier comme socle de sécurité.

Immobilier ancien : une valeur refuge dans un climat incertain

L’immobilier ancien enregistre au quatrième trimestre 2025 une progression trimestrielle de 0,5 %, après -0,1 % au troisième trimestre et -0,4 % au deuxième, selon la publication officielle de l’Insee. L’institut précise : « Au quatrième trimestre 2025, les prix des logements anciens en France (hors Mayotte) sont en hausse : +0,5 % (données provisoires corrigées des variations saisonnières). » Cette évolution intervient alors que, depuis 2023, de nombreux ménages avaient suspendu leurs projets immobiliers face à la remontée des taux et à l’érosion du pouvoir d’achat.

Cependant, la dynamique annuelle révèle un mouvement plus profond. L’Insee indique également : « Sur un an, les prix des logements anciens sont en hausse pour le quatrième trimestre consécutif : +1,1 % au quatrième trimestre 2025. » Cette progression, bien que contenue, traduit un changement d’état d’esprit. En effet, après deux années de stabilité relative, l’immobilier ancien redevient un repère. Dans un contexte économique encore incertain, l’acquisition de logements existants apparaît de nouveau comme un placement tangible, moins volatil que d’autres actifs financiers, et surtout porteur d’une dimension symbolique forte : celle de l’ancrage.

Immobilier et recompositions territoriales : le rôle social des logements anciens

L’immobilier ancien ne progresse pas uniformément. Les appartements affichent une hausse annuelle de 1,5 %, tandis que les maisons augmentent de 0,8 % au quatrième trimestre 2025, selon l’Insee. Par ailleurs, en province, les prix rebondissent de 0,6 % sur un trimestre après deux périodes de légère baisse. Ces chiffres révèlent des recompositions territoriales. D’une part, les centres urbains conservent leur attractivité ; d’autre part, les villes moyennes et les territoires périurbains continuent d’attirer des ménages en quête d’espace et de stabilité.

Ainsi, l’immobilier ancien reflète les aspirations contemporaines. Après l’essor du télétravail et les arbitrages opérés depuis 2020, les logements existants constituent souvent un compromis entre accessibilité financière et qualité de vie. En outre, la rénovation énergétique et la valorisation du patrimoine bâti ancien participent à cette redéfinition. Acheter un bien ancien n’est plus seulement une décision économique ; c’est aussi un choix identitaire, voire générationnel. Les primo-accédants cherchent un cadre durable, tandis que les investisseurs privilégient des actifs situés dans des quartiers déjà structurés par des services et des infrastructures.

Immobilier, transmission et sécurité patrimoniale : un marqueur intergénérationnel

L’immobilier ancien s’inscrit également dans une logique de transmission. Selon l’analyse publiée par Batinfo, le marché montre des « signes de reprise » avec des prix en progression et un volume de transactions estimé à 951 000 en 2025. Le média précise : « Dans toute la France métropolitaine, le marché des logements anciens a montré des signes de reprise en 2025, avec des prix en hausse et un nombre de ventes en progression. » Ce volume, proche du seuil du million de ventes, indique un redémarrage significatif après le ralentissement observé en 2023 et 2024.

L’immobilier ancien redevient alors un vecteur central de constitution de patrimoine. De plus, dans un contexte de tension sur le logement neuf et de contraintes budgétaires publiques, les logements existants concentrent l’essentiel des transactions. Les familles anticipent la transmission, sécurisent un actif tangible et arbitrent entre location et accession. Toutefois, la hausse de 1,1 % sur un an reste modérée, ce qui limite les phénomènes spéculatifs. Par conséquent, l’immobilier ancien évolue aujourd’hui dans un équilibre fragile : suffisamment dynamique pour rassurer, mais encore mesuré pour demeurer accessible à une partie des ménages.