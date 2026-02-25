Cette vente immobilière peut être stoppée net… par vos propres enfants

Vendre un bien reçu par donation peut rapidement devenir un véritable casse-tête.

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Cette vente immobilière peut être stoppée net… par vos propres enfants
Cette vente immobilière peut être stoppée net… par vos propres enfants | Social Mag
LinkedInWhatsApp

Dans le monde parfois embrouillé des transactions immobilières, une donation peut vite compliquer les choses. C’est ce qui est arrivé avec un appartement en région parisienne, offert par une mère à son fils pour l’aider à s’installer, rapporte Le Figaro. Sylvia Courland-Benamran, notaire en Normandie, a géré le dossier et a constaté toutes les difficultés possibles quand un bien issu d’une donation est mis en vente.

Les protagonistes et le départ de l’histoire

L’histoire commence il y a environ 15 ans, quand la mère donne cet appartement de 56 m² à son fils. L’déclaration des dons est cruciale pour éviter des complications. À l’époque de la donation, le fils avait un frère et une sœur, qui avaient tous deux accepté sans problème de renoncer à leur droit d’agir en réduction.

Plus tard, un nouvel élément complique la donne : une quatrième sœur voit le jour après la donation. Mineure au moment de la vente que le fils engage pour 150 000 € au profit d’un ami de confiance, elle doit être informée de ses droits et obtenir l’autorisation de renoncer à un éventuel recours. Le juge des contentieux de la protection intervient alors pour vérifier que ses droits sont préservés.

Les embrouilles juridiques autour de la vente

Il faut donc une autorisation judiciaire pour que la sœur mineure renonce à son droit d’action. La procédure bloque pendant quatre mois, le temps que la notaire fournisse une attestation prouvant que la mineure a bien été informée de son droit d’être entendue par le juge. Le juge examine l’état patrimonial pour éviter tout préjudice possible à l’enfant mineur au moment de la succession. Comme le dit Sylvia Courland-Benamran : « Le risque, c’est qu’il n’y ait plus assez de liquidités au décès pour compenser les héritiers non bénéficiaires du bien donné. Il faut garantir l’égalité. »

L’absence de promesse de vente rend le tout encore plus fragile : l’acheteur, même s’il est un ami de confiance, n’est pas contractuellement engagé. Ce délai de quatre mois peut le pousser à se retirer, ce qui montre qu’il faut conjuguer efficacité commerciale et sécurité juridique.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

30 milliards pour remplacer les manuels par des écrans : la génération sacrifiée ?
Société

30 milliards pour remplacer les manuels par des écrans : la génération sacrifiée ?

Anticiper sa succession : le montage malin pour garder la main jusqu’au bout
Société

Anticiper sa succession : le montage malin pour garder la main jusqu’au bout

La fin d’une protection clé pour les locataires ? Cette loi qui change tout
Société

La fin d’une protection clé pour les locataires ? Cette loi qui change tout

Droits de succession : cette faille légale peut sauver votre maison du fisc
Société

Droits de succession : cette faille légale peut sauver votre maison du fisc

Humidité, loyers, justice : ce propriétaire pensait gagner… il va le regretter
Société

Humidité, loyers, justice : ce propriétaire pensait gagner… il va le regretter

etudiants jeunes diplomes demarches rse entreprises - Social Mag
SantéSociété

Santé mentale : la grande ligne manquante au bulletin de l’Éducation nationale

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly