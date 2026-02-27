Trop d’eau l’hiver, plus rien l’été : l’agriculture face au dilemme

Alors que l’eau déborde encore dans plusieurs bassins, le débat sur son stockage pour l’agriculture ressurgit avec vigueur. En Bretagne, après des champs saturés et des crues répétées, certains exploitants défendent la rétention hivernale de l’eau afin d’éviter les pénuries estivales. Pourtant, des hydrogéologues rappellent que ces phénomènes d’eau ne sont ni totalement inédits ni aisément maîtrisables, ce qui complexifie l’analyse économique et environnementale.

En Bretagne, l’eau hivernale comme assurance pour l’agriculture

Au Trévoux, dans le Finistère, la réserve collinaire d’Antoine Le Berre déborde presque sous l’effet des pluies tombées depuis début janvier, selon Le Télégramme, 27 février 2026. Pourtant, cette eau abondante contraste avec l’été 2025, lorsque le plan d’eau s’était retrouvé à sec, comme déjà en 2022. Le maraîcher confie : « Cette année-là, j’ai dû pomper 6 000 m3, en mars, pour faire monter mes épinards et mon persil. Malgré les pluies d’avril qui ont refait le niveau, tout ».

Ainsi, pour cette exploitation agricole, la question du stockage de l’eau ne relève pas d’un confort, mais d’une sécurité productive. Cependant, ces torrents d’eau hivernale posent un paradoxe, après la sécheresse estivale, les champs détrempés alimentent l’argument selon lequel l’agriculture devrait capter cette ressource excédentaire. Or, en Bretagne, le relief, la nature des sols et la réglementation encadrent strictement toute retenue d’eau. Dès lors, les partisans du stockage soutiennent que retenir l’eau en hiver permettrait d’amortir les chocs climatiques ; néanmoins, les opposants soulignent que détourner l’eau modifie les équilibres écologiques et peut fragiliser les milieux aquatiques en aval.

Des crues d’eau impressionnantes mais pas inédites

Dans le Sud-Ouest, les inondations récentes ravivent également le débat sur l’eau destinée à l’agriculture, selon Sud Ouest, 27 février 2026. L’hydrogéologue Éric Gaume, spécialiste des crues et de la gestion de l’eau, nuance la perception d’un emballement inédit. Il affirme : « Quand on porte un regard plus historique sur ces phénomènes, les crues actuelles sont sans conteste d’une importance rare, mais elles ne sont pas tout à fait exceptionnelles ».

Ainsi, même si l’eau semble envahir les territoires, l’histoire rappelle des épisodes plus marquants encore comme en 1982 où la crue était plus importante sur le bassin de la Loire. Par conséquent, l’eau actuelle impressionne, mais elle ne dépasse pas certains précédents historiques. Cette mise en perspective relativise l’idée que chaque surplus d’eau constituerait une opportunité simple à capter pour l’agriculture.

L’eau des crues : une ressource mobilisable ?

L’ampleur des dégâts économiques alimente pourtant la réflexion sur l’eau. Sud Ouest rapporte que, pour les crues de février 2026 et la tempête Nils, « les sociétés d’assurances évoquent le chiffre d’un milliard d’euros de dommages à indemniser ». Dès lors, certains estiment qu’une meilleure gestion de l’eau pourrait réduire ces coûts indirects pour l’agriculture et les territoires. Toutefois, Éric Gaume souligne que « Les surfaces imperméabilisées et urbanisées sont très marginales quand vous les rapportez aux surfaces des territoires qui alimentent les bassins-versants », toujours selon Sud Ouest.

Les crues hivernales s’inscrivent d’abord dans des dynamiques naturelles à grande échelle. Cependant, la question centrale n’est pas de contenir ces débordements, mais de savoir si une partie de cette eau peut être conservée pour soutenir l’agriculture lorsque l’été assèche les sols. Les projets de retenues, notamment dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime, reposent sur cette logique : capter l’eau en période d’abondance afin d’éviter une rupture d’irrigation en période de tension. L’objectif n’est donc pas d’annuler les crues, mais de convertir un excédent temporaire en assurance productive pour les exploitations.

Dans le même temps, l’urbanisation croissante depuis la seconde moitié du XXe siècle a multiplié les enjeux exposés à l’eau, ce qui alourdit le coût économique des inondations. Les grandes crues historiques, comme celles de 1874 sur la Garonne ou de 1910 sur la Loire, avaient déjà provoqué des dégâts considérables et des pertes humaines. Ainsi, le débat sur le stockage hivernal de l’eau ne se limite pas à une réponse technique pour l’agriculture : il engage une réflexion plus vaste sur la gestion collective de la ressource, l’équilibre entre prévention des risques et sécurisation des récoltes, et, au fond, sur la capacité à faire de l’eau un levier de survie estivale plutôt qu’un facteur de crise.