Pourquoi il ne faut jamais utiliser l’eau chaude du robinet pour cuisiner : ce que votre cumulus libère dans l’eau fait débat

L’eau du robinet en France est dite potable, mais qu’en est-il quand on la boit chaude ? C’est surtout utile à se demander quand on l’utilise pour cuisiner ou préparer des boissons. Jamy Gourmaud, connu pour rendre la science accessible, pose la question : « L’eau du robinet est potable, mais peut-on la boire à toutes les températures sans risque pour la santé ? ».

Comment notre usage de l’eau a changé en cuisine

Nos façons de cuisiner ont bien évolué. Autrefois, on suivait les recettes de nos grands-mères avec des équipements rudimentaires. Aujourd’hui, on a des feux à induction, des fours électriques, et l’eau est omniprésente dans nos cuisines modernes.

Pendant, l’eau chaude mérite un peu d’attention. On entend souvent le conseil d’éviter de boire l’eau lorsqu’elle est très chaude.

L’eau chaude du robinet est surtout produite par des chauffe-eau ou des ballons d’eau chaude. Elle est stockée dans de grandes cuves qui peuvent favoriser le développement de bactéries. Jamy Gourmaud précise dans un article Marmiton : « L’eau chaude est stockée dans de gros appareils : les ballons d’eau chaude. Or, les cuves de ces derniers sont particulièrement favorables au développement des bactéries, et plus spécifiquement des légionelles, des micro-organismes qui peuvent, à terme, représenter un réel risque pour la santé. »

Les risques microbiologiques et chimiques quand l’eau est chaude

Les légionelles sont des bactéries dangereuses surtout lorsqu’on les inhale sous forme de fines gouttelettes. Même si la douche ne présente généralement pas un risque majeur, il est important d’entretenir correctement les installations pour éviter tout problème.

La chaleur peut aussi favoriser la libération de métaux lourds depuis des canalisations vieillissantes : zinc, plomb et fer peuvent se retrouver dans l’eau chaude. Ces substances, surtout si l’eau est consommée, peuvent être nocives pour l’organisme.

L’eau chaude peut par ailleurs voir sa qualité et son goût se détériorer. Le passage dans le chauffe-eau ou les canalisations contribue à ces modifications, rendant l’eau moins adaptée à la consommation directe.

Conseils pour utiliser l’eau en cuisine

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande des mesures claires pour limiter les risques. Par exemple, lors de la cuisson de pâtes ou de riz, faire bouillir l’eau pendant « au moins une minute » permet d’éliminer les micro-organismes potentiellement toxiques. Mais ce procédé doit rester une solution temporaire.

Le mieux est d’utiliser de l’eau froide que l’on chauffe ensuite pour préparer une soupe ou remplir une machine à café, afin d’éviter les dangers du micro-ondes.