Remboursements d’impôts 2025 : ce qui pourrait tout changer

Chaque année, le moment des remboursements d’impôts est attendu avec impatience par bon nombre de contribuables. En 2025, on en parle d’autant plus puisque 15 millions de foyers en France y sont concernés. Ce remboursement résulte d’ajustements après la déclaration des revenus de l’année précédente et inclut aussi ceux qui ont bénéficié de remboursements fiscaux. Voici ce qu’il faut savoir pour les semaines à venir.

Dates et modalités de remboursement

Les premiers virements de l’administration fiscale arriveront le vendredi 25 juillet 2025, suivis d’une deuxième vague le vendredi 1er août 2025. Sur vos relevés bancaires, vous verrez apparaître la mention « REMB IMPOT REVENUS » émise par la DGFiP. Vous pouvez donc vous attendre à voir ces montants crédités sur votre compte au plus tard le 1er août 2025.

Chaque foyer concerné est invité à vérifier ses informations personnelles et bancaires. L’année dernière, la moyenne des sommes remboursées était de 908 €, ce qui représente une aide non négligeable pour beaucoup.

Vérifier et suivre son dossier

Pour être sûr de recevoir votre remboursement, connectez-vous à votre espace personnel sur le site officiel impots.gouv.fr pour préparer votre déclaration fiscale. Votre avis d’imposition sera consultable en ligne entre le 25 juillet et le 1er août. Pour les adeptes du format papier, l’envoi se fera progressivement entre le 24 juillet et le 28 août 2025. Pensez à vérifier soigneusement vos coordonnées bancaires enregistrées.

Si, par hasard, il reste un montant d’impôt à payer, sachez que si ce solde est inférieur à 300 €, il sera prélevé en une seule fois le 25 septembre 2025. Pour les montants dépassant ce seuil, le paiement sera réparti sur quatre mensualités aux dates suivantes :

25 septembre

27 octobre

27 novembre

29 décembre 2025

Ajuster et corriger sa déclaration

Le service en ligne pour corriger votre déclaration sera ouvert du 30 juillet au 3 décembre 2025 jusqu’à minuit. Toute modification effectuée à ce moment entraînera l’émission d’un nouvel avis d’imposition et une réactualisation du taux de prélèvement, ce qui vous permettra de maximiser vos économies. Ces informations seront directement mises à jour dans votre espace personnel.

Il se peut aussi que certains foyers aient droit à des crédits ou réductions supplémentaires, notamment dans les cas de garde d’enfant, de dons ou d’emploi à domicile.

Aspect technique et quelques précautions

Le virement reçu portera bien la mention « REMB IMPOT REVENUS » avec comme émetteur « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ». En cas de doute sur les prélèvements qui ont été faits, rendez-vous dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » sur impots.gouv.fr pour consulter toutes les informations nécessaires et ajuster vos données si besoin.

Ce rendez-vous annuel pour les remboursements est non seulement un coup de pouce financier pour beaucoup, mais aussi l’occasion de éviter les pièges sur sa situation fiscale personnelle. Pendant que vous attendez votre remboursement ou préparez vos éventuels paiements, restez bien informé et surveillez vos informations pour optimiser vos avantages fiscaux tout en respectant vos obligations.