Ehpad et résidences pour seniors : ce que vous ignorez

En France, plus de 730 000 personnes âgées vivent dans des établissements collectifs, mais le maintien à domicile reste une option prisée. Vu que la population vieillit, il faut bien se repérer entre les différentes solutions d’hébergement pour nos aînés. Les termes « Ehpad », « maison de retraite » et « résidence autonomie » sont souvent confondus, alors que chacun répond à des besoins précis sur le plan médical, financier et administratif.

Ehpad et maisons de retraite : qu’est-ce qui change ?

Bien que tous les Ehpad soient des maisons de retraite, on ne peut pas dire la même chose pour toutes les maisons de retraite. La grande différence tient à la médicalisation. Un Ehpad propose un environnement médicalisé avec une équipe soignante présente en permanence, comprenant médecins coordonnateurs, infirmiers et aides-soignants.

À l’inverse, une maison de retraite non médicalisée s’adresse à des personnes encore relativement autonomes. Elle offre des prestations hôtelières telles que la restauration, la blanchisserie et l’animation, sans assurer d’encadrement médical constant.

Résidences pour seniors : une option entre deux ?

Les résidences pour seniors – aussi appelées résidences autonomie ou résidences services seniors – s’adressent à ceux qui veulent vivre de façon indépendante tout en profitant d’un cadre sécurisé. Elles offrent divers services optionnels comme la restauration, le ménage et plusieurs animations sociales.

Toutefois, ces structures ne sont pas médicalisées et ne sont donc pas adaptées aux personnes dont l’autonomie diminue. Elles représentent néanmoins une bonne solution pour les retraités autonomes qui tiennent à leur indépendance. Par ailleurs, la plupart permettent de garder son animal de compagnie.

Coût moyen des hébergements : un point à prendre en compte

Le tarif joue souvent un rôle important dans le choix d’un établissement. En général, un séjour en Ehpad revient à 2 000 à 3 000 euros par mois, variant selon la région et le statut de l’établissement.

Les maisons de retraite non médicalisées affichent un coût mensuel moyen compris entre 1 500 et 2 000 euros. Pour les résidences pour seniors, les prix varient de 800 à 2 500 euros par mois. À noter que l’Assurance maladie n’intervient pas pour ces dernières.

Comment bien choisir son établissement ?

Le choix entre un Ehpad, une maison de retraite ou une résidence pour seniors dépend du niveau d’autonomie, des besoins médicaux et des ressources financières de la personne concernée. Une résidence pour seniors convient très bien aux personnes autonomes qui souhaitent vivre dans un environnement sécurisé sans suivi médical permanent.

Pour ceux qui requièrent un peu plus de surveillance médicale sans avoir besoin de soins intensifs en continu, une maison de retraite classique peut être adaptée. En revanche, un Ehpad est recommandé lorsque la personne a une perte d’autonomie marquée ou souffre de pathologies lourdes.

Il est conseillé d’impliquer le médecin traitant et l’assistante sociale pour évaluer précisément la situation personnelle. De même, comparer plusieurs établissements en réalisant des visites aide les familles à faire leur choix, en tenant compte notamment des aides financières disponibles telles que l’APA, l’APL et l’ASH, ainsi que de la localisation géographique.

Choisir où passer ses dernières années n’est jamais simple, mais un bon cadre de vie peut faire la différence. Anticiper cette démarche permet aux futurs résidents et à leurs proches de vivre cette étape avec plus de sérénité.