L’Espagne va bloquer ses frontières à ceux qui négligent encore cette formalité de passeport

Les démarches administratives, et notamment le renouvellement du passeport, peuvent vite devenir un vrai casse-tête pour les citoyens espagnols qui veulent garder leur mobilité à l’étranger. Une organisation rigoureuse aide à éviter les mauvaises surprises. Le Ministère de l’Intérieur en Espagne a d’ailleurs fixé des règles claires pour limiter les retards et les complications administratives.

Qui gère tout ça et quelles règles s’appliquent

En Espagne, le rôle principal revient au Ministère de l’Intérieur. La réglementation est appliquée par la Police nationale et par les consulats à l’étranger. Les délais sont précis : on peut entamer la procédure de renouvellement dans les 12 derniers mois de validité du passeport, confirme Cronista. Cette règle vise à anticiper les pics de demande qui surviennent généralement à l’approche des vacances.

Comment se passe la procédure

Le renouvellement se fait obligatoirement en présentiel. Il faut prendre rendez-vous puis se présenter au bureau de la Police nationale ou au consulat compétent, avec les documents demandés. Pour l’identification, une Carte Nationale d’Identité en cours de validité est requise, ou à défaut d’autres documents prouvant l’identité et la nationalité. Il faut aussi fournir une photo récente conforme aux normes et payer une taxe.

Que risque-t-on en cas de retard

Ne pas lancer la procédure dans les temps peut poser des problèmes. Une demande tardive peut allonger les listes d’attente et entraîner des contraintes documentaires plus strictes, surtout si le passeport est déjà expiré. Pour les déplacements internationaux, la situation est souvent plus contraignante, le passeport valide étant fréquemment indispensable.

Conseils pratiques et cas particuliers

Les administrations recommandent d’anticiper la prise de rendez-vous pour réduire les délais d’attente et faire face aux périodes de forte demande observées ces dernières années. Dans des situations particulières, comme l’épuisement des pages du passeport, la perte ou le vol, le renouvellement reste possible à condition de présenter les justificatifs d’identification requis.

Acceptation temporaire des passeports périmés : ce qu’il faut savoir

Face à la crise liée à la délivrance de passeports biélorusses, l’Espagne a accepté temporairement l’usage de passeports périmés pour les environ 6 000 ressortissants biélorusses présents sur son territoire. Cette mesure fait suite à l’arrêt de l’émission de passeports par la Biélorussie depuis septembre 2023 et permet aux intéressés de continuer à accomplir les démarches d’immigration nécessaires, limitant les situations irrégulières pour les travailleurs et les employeurs.

Les autorités espagnoles, soutenues par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme et par le Conseil de l’Union européenne, ont donc assoupli temporairement les règles dans une situation de crise exceptionnelle. Cette politique, bien que transitoire, joue un rôle important pour maintenir les droits et le statut légal des ressortissants étrangers pendant cette période d’incertitude.