Assurance-chômage : dans le rouge en 2026 à cause du gouvernement

Chaque jour, 2,6 millions de personnes dépendent des allocations chômage pour vivre. Or, les 14 milliards d’euros prélevés par l’État depuis 2023 sur l’Assurance chômage menacent directement cette sécurité financière. Endettement croissant, intérêts explosifs, ressources détournées de l’indemnisation : l’Unédic tire la sonnette d’alarme. Le 21 octobre 2026, l’organisme paritaire a publié des prévisions financières alarmantes, dénonçant un nouveau prélèvement gouvernemental de 2 milliards d’euros en 2027 qui ferait basculer ses comptes dans le rouge.

2,6 millions de chômeurs indemnisés : une stabilité menacée

Le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés devrait rester stable à 2,6 millions en 2027 et 2028. Cette stabilité apparente masque pourtant une fragilisation structurelle du système. L’Unédic prévoit un taux de chômage ne dépassant pas 8,8 % avant fin 2028, contre 8,3 % au deuxième trimestre 2026. Derrière ces pourcentages se cachent des millions de salariés confrontés à la perte d’emploi, pour qui l’assurance chômage constitue l’unique filet de sécurité.

Les prélèvements successifs et leurs conséquences

Depuis 2023, l’État a prélevé 14 milliards d’euros sur les recettes de l’Assurance chômage. Ces ponctions répétées visent à contribuer au redressement des finances publiques, mais elles fragilisent dangereusement l’équilibre du régime. En début octobre 2026, le gouvernement a annoncé un nouveau prélèvement de 2 milliards d’euros pour 2027. « L’État poursuit ainsi le transfert de sa dette au détriment de l’ensemble des salariés et des entreprises », dénonce l’Unédic dans un communiqué publié le 21 octobre. Sans ces prélèvements successifs, la dette de l’organisme aurait pu s’établir à 49,4 milliards d’euros fin 2026, au lieu de dépasser 61 milliards.

Le basculement en déficit : ce que cela change pour les indemnisations

Si ce prélèvement de 2 milliards est maintenu, l’Unédic prévoit un déficit de 600 millions d’euros en 2027, au lieu d’un excédent de 1,4 milliard. Ce basculement n’est pas qu’une question comptable. Il compromet directement la trajectoire de désendettement et accroît la vulnérabilité du système face aux chocs économiques futurs. Patricia Ferrand, présidente de l’Unédic (CFDT), exprime sa crainte d’une future demande de désendettement justifiant des baisses de droits pour les chômeurs.

La spirale de l’endettement : qui paie vraiment ?

La dette de l’Unédic atteindra plus de 61 milliards d’euros fin 2026, dont plus de 18 milliards au titre de la « dette Covid ». Cette accumulation résulte à la fois de la crise sanitaire et des prélèvements gouvernementaux. Mais qui finance réellement cette dette ? Les salariés et les entreprises, via les cotisations patronales et la contribution sociale généralisée (CSG). Jean-Eudes Tesson, vice-président de l’Unédic (Medef), résume avec une formule cinglante : « L’État vient squatter à l’Unédic, il se sert dans le frigo. »

De 200 millions à plus d’un milliard : la charge de la dette explose

La charge de la dette devrait dépasser le milliard d’euros en 2028, contre légèrement plus de 200 millions en 2021. Cette multiplication par cinq en sept ans illustre l’accélération de la spirale financière. Chaque euro consacré aux intérêts est un euro qui ne finance plus les allocations, l’accompagnement des demandeurs d’emploi ou la formation professionnelle. Selon les projections de l’Unédic, cette charge continuera de croître si aucune mesure corrective n’est prise. Un amendement au projet de loi de finances 2027, limitant la ponction à 1 milliard d’euros au lieu de 2, permettrait à l’organisme de rester en excédent. Mais rien ne garantit son adoption.

Sécurisation des chômeurs en péril : vers une compression des allocations ?

« Cette décision unilatérale concourt à entretenir une dette élevée pour le régime et à paralyser son désendettement. Une part croissante des ressources de l’assurance chômage risque donc d’être absorbée par le financement de sa dette plutôt que consacrée à son rôle de sécurisation », alerte l’Unédic dans son communiqué du 21 octobre.

Les 2,6 millions de chômeurs indemnisés en 2027 et 2028 risquent de subir les conséquences directes de cette situation. Si les ressources continuent d’être absorbées par le service de la dette, trois scénarios se dessinent : une réduction de la durée d’indemnisation, une baisse des montants alloués ou un durcissement des conditions d’accès. Aucun de ces scénarios n’a été officiellement évoqué, mais la logique comptable pourrait l’imposer. Christophe Valentie, directeur général de l’Unédic, estime que « la bataille n’est pas bien engagée mais elle n’est pas perdue ».