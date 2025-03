Les discussions sur la réforme des retraites de 2023 – qui a déjà repoussé l’âge légal de départ à 64 ans – sont remises en question. Le président Emmanuel Macron souhaite porter les dépenses militaires à 3,5 % du PIB – soit 30 milliards d’euros supplémentaires par an (ce qui représente une hausse notable du budget de la défense). Face à une situation géopolitique tendue, pendant que les négociations syndicales continuent de débattre pour revoir le système de retraites, les moyens de financer cette augmentation des dépenses font l’objet de discussions animées.

Propositions et avis partagés

Gilbert Cette, président du Conseil d’orientation des retraites (COR), a suggéré de repousser l’âge légal de départ en retraite pour financer la hausse des dépenses militaires (idée qui vise à partager le fardeau financier). Cette proposition a suscité des avis très partagés chez les responsables politiques et syndicaux. François-Xavier Bellamy, eurodéputé et vice-président exécutif des Républicains, pense que les discussions sur les retraites doivent s’accompagner d’efforts sur d’autres dossiers. De son côté, Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT, refuse catégoriquement qu’on sacrifie le régime par répartition pour payer ces dépenses militaires.

Yvan Ricordeau, négociateur de la CFDT, se range à ce refus de mettre de côté le débat sur les retraites et demande davantage de justice sociale. Marylise Léon, patronne du syndicat réformiste CFDT, estime également qu’allonger l’âge légal de départ serait inéquitable. Selon elle, il ne faut pas opposer la défense au social (c’est-à-dire que l’on ne devrait pas choisir l’un au détriment de l’autre). Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national (RN) et vice-président du groupe RN à l’Assemblée, met en garde contre le mélange des enjeux liés aux retraites et ceux du budget de la défense.

La parole aux retraités et aux futurs retraités

Les avis des retraités et des futurs retraités ne font pas l’unanimité, en partie à cause des disparités géographiques et des inégalités sociales. Bernard, jeune retraité de 64 ans, se dit favorable à l’idée de cotiser davantage pour renforcer notre défense nationale, afin que ses petits-enfants puissent en bénéficier (année après année, il voit cela comme un investissement dans l’avenir). Laurent, âgé de 50 ans, accepterait même de voir sa future pension diminuer jusqu’à 10 % pour améliorer la sécurité nationale.

En revanche, Jean-François n’est pas d’accord avec l’idée de devoir prolonger sa vie active après une carrière éprouvante. Anna, enseignante qui met la santé et l’éducation au premier plan avant le renforcement de la défense militaire, partage aussi ces réserves.

Chiffres clés et perspectives économiques

Aujourd’hui, le budget de la défense est fixé à 2 % du PIB, mais il pourrait être revu à la hausse dans le cadre des propositions gouvernementales. Par ailleurs, les dépenses sociales représentent déjà 32 % du PIB français. La loi de 2023 établit l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 64 ans.

Gilbert Cette affirme que « les débats actuels sur les 64 ans vont sembler dérisoires » face aux besoins grandissants en matière de dépenses militaires (selon lui, il faut vraiment revoir nos priorités financières). François-Xavier Bellamy ajoute que sans avancer sur d’autres dossiers comme les retraites, il sera compliqué de dégager des moyens supplémentaires pour la défense.

Sophie Binet fustige vivement Gilbert Cette en déclarant : « Le président du COR a dévoyé son rôle… C’est toujours aux mêmes qu’on demande de mettre la main au portefeuille, c’est-à-dire les travailleurs », ce qui soulève des questions sur la réforme de la CSG. Ces remarques reflètent un ressenti partagé par beaucoup, qui craignent une aggravation des inégalités sociales.

Dans une atmosphère où chaque décision semble déterminante pour l’avenir économique du pays et pour la sécurité nationale face à des menaces internationales qui se font sentir – comme celles évoquées par Vladimir Poutine et relayées par certains intervenants, y compris Jean-François – il faut examiner toutes les options possibles avec soin (afin de trouver un équilibre juste pour toute la population). L’équilibre entre le renforcement de la sécurité via une hausse du budget militaire et le maintien d’un système de retraite solide reste un dossier complexe, qui nécessite une réflexion approfondie avant de prendre des mesures définitives qui toucheront la vie de millions de citoyens, au quotidien.