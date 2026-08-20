Ni médecin ni ingénieur : c’est un mécanicien de Lanús qui a révolutionné l’accouchement, les obstétriciens du monde entier confirment

Jorge Odón n’a jamais mis les pieds à la faculté de médecine. Ce mécanicien originaire de Lanús, en Argentine, a pourtant inventé un dispositif destiné à faciliter les accouchements compliqués : l’OdonAssist. L’appareil repose sur un manchon souple muni d’une poche qui se gonfle pour saisir délicatement la tête du bébé et l’aider à sortir, raconte le média Clarin.

Le dispositif se présente comme une alternative aux forceps et aux ventouses obstétricales, utilisés depuis des décennies. Au 18 août 2026, il équipe 40 hôpitaux répartis dans cinq pays d’Europe et a permis la naissance de plus de 300 bébés.

En 2025, l’OdonAssist a obtenu la certification CE, ouvrant la voie à sa commercialisation dans les pays européens qui reconnaissent cette norme. Une licence doit très prochainement être concédée à une entreprise argentine pour sa distribution dans le pays.

Un pari sur un bouchon de liège

Impressionné par le résultat, Odón a réveillé son épouse, Marcela, cette nuit-là pour lui expliquer son idée : appliquer le même principe pour aider un bébé à sortir lors d’un accouchement difficile.

Les premiers prototypes ont été développés avec son associé, l’ingénieur Carlos Modena, et testés sur une poupée appartenant à sa fille. Convaincre les médecins a pris du temps. Odón a attendu un an et demi, déposé un brevet, mis au point un modèle d’utérus, avant de se rendre au CEMIC, où l’accueil a été enthousiaste.

Il raconte avoir d’abord soumis l’idée à un obstétricien, le docteur Lévera, dont la réaction a été immédiate : « Fantastique, brillant ! », rapporte-t-il. Le projet a ensuite atteint le docteur Mario Merialdi, alors directeur de la Santé reproductive de l’Organisation mondiale de la santé, pour une réunion prévue dix minutes et qui s’est finalement étendue sur près de deux heures.

Odón a lui-même résumé les premiers résultats obtenus en Argentine. Selon lui, aucun des bébés nés grâce à l’appareil, que ce soit lors de ces essais argentins ou en Europe, n’a été blessé.

Moins de blessures qu’avec les forceps

L’usage prolongé du forceps comporte des risques de lésions néonatales et de déchirures vaginales, susceptibles de toucher jusqu’à 10 % des mères. L’Organisation mondiale de la santé recense 260 000 décès maternels dans le monde en 2023 liés à des complications lors des accouchements.

Les matériaux souples utilisés dans l’OdonAssist évitent des dommages physiques directs : les registres médicaux ne signalent ni bleus ni hématomes chez les bébés nés grâce à ce dispositif, qui écarte le muscle vaginal plutôt que de tracter directement la tête avec du métal.

Les essais cliniques sont menés à l’hôpital Southmead de Bristol, sous la direction de la docteure Emily Hotton, qui décrit un manchon d’air doux placé autour de la tête du bébé. Merialdi, devenu médecin-chef de l’entreprise fabricante MNHI, a expliqué avoir été frappé par la simplicité et la sécurité du dispositif en le découvrant.

Odón, qui détient dix brevets liés à la mécanique, aime rappeler que les forceps existent depuis 450 ans et la ventouse obstétricale depuis 150 ans. Il dit qu’à côté des forceps, il s’agit d’une invention jeune. Il ajoute que seulement 3 % des inventions arrivent à bon port. Chaque unité de l’OdonAssist coûte 335 dollars ; le dispositif est à usage unique, car il nécessite une stérilisation aux rayons gamma.