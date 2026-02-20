Bien manger pourrait prolonger la longévité de 3 ans

Le 13 février 2026, une étude publiée dans la revue scientifique Science Advances a relancé le débat sur la longévité en chiffrant l’impact concret de bien manger sur l’espérance de vie. Alors que l’on attribue souvent la longévité à de « bons gènes », les chercheurs ont analysé les données de 103 649 participants issus de la UK Biobank, suivis durant environ 10,6 ans. Leur objectif était clair : déterminer si bien manger pèse davantage que le patrimoine génétique dans le calcul des années vécues en bonne santé.

Bien manger peut ajouter jusqu’à trois ans de vie, même sans bons gènes

Une large recherche scientifique indique que l’adoption de cinq régimes alimentaires considérés comme favorables à la santé est liée à un gain d’espérance de vie estimé entre 1,5 et 3 ans, et ce quel que soit le profil génétique des individus. Bien manger ne se contente pas d’améliorer les marqueurs biologiques : il augmente concrètement la longévité, même chez ceux qui ne disposent pas d’un profil génétique favorable. Les chiffres sont détaillés avec précision.

Les chercheurs ont mesuré le degré de respect de cinq régimes alimentaires validés. Dès 45 ans, les hommes présentant les scores les plus élevés bénéficiaient d’un surcroît d’espérance de vie compris entre 1,9 et 3 années, tandis que chez les femmes, l’allongement variait de 1,5 à 2,3 années. Ainsi, bien manger à partir du milieu de la vie adulte pourrait offrir près de trois années supplémentaires. En comparaison, l’influence des scores polygéniques de longévité apparaît moins déterminante que prévu, ce qui bouleverse la hiérarchie traditionnelle entre hérédité et mode de vie.

Cinq modèles alimentaires, un socle commun favorable à la longévité

L’étude a examiné cinq schémas nutritionnels reconnus : l’Alternative Healthy Eating Index (AHEI), le régime méditerranéen alternatif (AMED), le Healthy Plant-Based Diet Index (hPDI), le régime DASH et le Diabetes Risk Reduction Diet (DRRD). Bien manger selon ces références implique une forte consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes et de protéines végétales. Les 103 649 participants ont été suivis pendant environ 10,6 ans, ce qui confère à l’analyse une robustesse statistique notable. Par conséquent, bien manger ne repose pas sur une mode passagère, mais sur des cadres nutritionnels validés.

Les cinq régimes analysés reposent sur des principes similaires : une consommation élevée de fruits, de légumes, de céréales complètes et de sources protéiques végétales, associée à une faible présence de boissons sucrées. Cette convergence suggère que bien manger agit via des mécanismes biologiques similaires, notamment par l’apport en fibres et en micronutriments. De plus, l’adhésion élevée à ces régimes est associée à une réduction de 18 à 24 % du risque de mortalité toutes causes confondues. Ainsi, bien manger ne se limite pas à préserver le cœur ou la silhouette : il influence directement la longévité globale.

Bien manger agit au-delà de la génétique

L’un des points centraux de l’étude réside dans l’intégration de scores polygéniques de longévité. Les chercheurs ont en effet comparé l’effet de bien manger chez des individus dotés de profils génétiques favorables ou défavorables. Les bénéfices observés persistent indépendamment du score génétique. Cela signifie que bien manger peut compenser, au moins partiellement, une prédisposition moins avantageuse. Dès lors, la longévité ne serait plus uniquement inscrite dans l’ADN, mais modulable par des choix quotidiens. Cette perspective modifie profondément la compréhension du vieillissement.

Si bien manger permet de gagner entre 1,5 et 3 ans d’espérance de vie à partir de 45 ans, alors l’alimentation devient un levier majeur de santé publique. La réduction de 18 à 24 % du risque de mortalité renforce l’idée que bien manger constitue un déterminant plus accessible que la génétique. Par conséquent, la longévité apparaît moins comme une loterie biologique que comme le résultat d’arbitrages répétés, où bien manger joue un rôle structurant et mesurable.