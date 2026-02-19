« Ce SMS n’est pas une arnaque » : pourquoi l’Assurance maladie va surprendre des millions de Français

L’Assurance maladie renforce sa communication auprès des assurés français avec une nouvelle stratégie. L’objectif : rendre les coûts de santé plus transparents et mieux lutter contre la fraude. En envoyant régulièrement des e-mails qui détaillent les paiements effectués en leur nom, les assurés peuvent suivre leur situation et être plus attentifs à ce qui se passe.

Des mails réguliers pour plus de transparence

Depuis le 26 septembre 2025, l’Assurance maladie envoie un e-mail tous les dix jours. Chaque fois que des paiements sont effectués au nom d’un assuré, celui-ci reçoit un message pour en être informé, explique Presse Citron. Cette démarche vise à rendre le système de santé plus lisible et participatif pour les citoyens. « Un mail reçu, c’est la preuve qu’un soin a bien été remboursé », souligne Marc Scholler, directeur délégué de l’Assurance maladie en charge de l’audit, des finances et de la lutte contre la fraude.

L’Assurance maladie joue aussi un rôle éducatif important pour expliquer la réalité des dépenses médicales. Le système de tiers payant, souvent perçu comme “gratuit”, repose sur la solidarité nationale et sur les cotisations des salariés et des entreprises. Ces informations aident les assurés à prendre conscience de leur place dans ce mécanisme de solidarité et les incitent à surveiller leur consommation de soins, notamment avec le déremboursement de plusieurs médicaments.

Lutte contre la fraude : une priorité

La fraude représente un défi majeur pour l’Assurance maladie. En 2024, ce sont 628 millions d’euros de fraudes qui ont été détectées, dont 70 % impliquaient des professionnels de santé. Marc Scholler met en garde contre des pratiques comme des prestations fictives ou surfacturées imputées à des assurés qui n’étaient pas au courant. Les nouveaux e-mails servent aussi à alerter les assurés sur des mouvements suspects effectués en leur nom et à les pousser à signaler toute irrégularité.

En cas de suspicion de fraude, les assurés sont invités à consulter leurs remboursements détaillés via leur compte Ameli (service en ligne), tout comme avec la carte Vitale numérique. L’accès à un chatbot automatisé permet d’engager un premier échange avant de remplir un formulaire pour signaler un “Remboursement des soins” douteux. Cette procédure permet aux assurés de participer activement à la détection d’éventuelles activités frauduleuses.

Des actions ciblées pour mieux suivre les soins

En juin 2025, une opération ciblée a permis de joindre 500 000 assurés atteints de maladies chroniques par des appels personnalisés. Ces contacts rappellent l’importance des consultations régulières avec un médecin généraliste. L’Assurance maladie veut s’assurer que le parcours de soins des personnes concernées se déroule « dans de bonnes conditions » et, si besoin, les orienter vers leur médecin traitant pour un meilleur suivi.

Pour Marc Scholler, l’objectif de ces actions est d’« informer sans culpabiliser » et de « renforcer la vigilance ». En impliquant les assurés dans la surveillance de leurs remboursements, l’Assurance maladie vise non seulement à limiter la fraude, mais aussi à garantir que le système de santé fonctionne correctement et en toute transparence.