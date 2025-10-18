Réforme des retraites : pourquoi la suspension annoncée reste très incertaine

La France est à un tournant décisif alors qu’elle doit établir un budget avant le 31 décembre 2025 pour éviter une crise financière, économique et sociale. Sébastien Lecornu est aux commandes d’un « gouvernement de mission » qui doit faire face à la tempête. Pour y parvenir, une concession importante a été faite : la mise en pause de la réforme Borne des retraites.

Réactions politiques variées

La suspension de la réforme des retraites a déclenché des réactions bien différentes dans le paysage politique français. À droite, Les Républicains ainsi qu’une partie du bloc central (comprenant Renaissance, Horizons, Modem et UDI) n’ont pas apprécié ce choix. Pour eux, cette décision va à l’encontre des réformes indispensables pour assurer la pérennité du système de retraite français.

De leur côté, certains membres de la gauche – les Communistes, les Écologistes et les Insoumis – critiquent également ce revirement, mais pour d’autres raisons. Ils parlent même d’« arnaque » ou d’« entourloupe », considérant que cela ne règle pas les soucis fondamentaux du système actuel.

Démarches législatives

Pour mettre en œuvre cette suspension, le gouvernement prévoit d’insérer un amendement dans le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Le Parlement, via l’Assemblée nationale, commencera l’examen du PLFSS le 4 novembre. Cette manœuvre est nécessaire, car une loi déjà votée ne peut être modifiée que par une nouvelle loi.

L’amendement présente plusieurs avantages. Notamment, il permet de contourner l’article 40 de la Constitution qui limite les propositions générant des effets financiers négatifs. Par ailleurs, puisque le PLFSS doit être adopté avant le 31 décembre, cette stratégie offre la possibilité d’appliquer la suspension avant le 1er janvier 2026.

Obstacles à surmonter au Parlement

Cependant, le chemin vers l’adoption du PLFSS n’est pas de tout repos. Le Parlement ne peut pas voter un amendement isolé ; il doit accepter le projet dans son ensemble. Du coup, certains partis, comme les socialistes, pourraient se voir obligés de soutenir des mesures qu’ils ne cautionnent pas juste pour que la suspension soit validée, ce qui complique encore les négociations syndicales, comme le souligne Stéphane Vernay dans OuestFrance.

Les divergences entre les deux chambres du Parlement rendent la recherche d’un compromis encore plus compliquée. Si aucun accord n’est trouvé, l’article 47 de la Constitution permettrait au gouvernement de mettre en vigueur le projet par ordonnance. Néanmoins, il existe le risque que le Sénat décide de supprimer l’amendement, maintenant ainsi la réforme Borne pour le 1er janvier 2026.

Conséquences économiques et sociales à prévoir

Les chiffres ne mentent pas : le manque à gagner est estimé à 400 millions d’euros pour 2026 et pourrait grimper jusqu’à 1,8 milliard d’euros en 2027. En outre, avec des députés de LFI, RN et Ciottistes occupant 36 % des sièges à l’Assemblée nationale, les dynamiques internes du pouvoir compliquent encore les négociations, nécessitant des ajustements potentiels pour garantir la viabilité du système.

Le Premier ministre a assuré que le sujet serait au cœur des débats parlementaires cet automne, soulignant ainsi son importance dans le paysage politique.

Alors que la France s’achemine vers une période décisive pour sa stabilité économique et sociale, ces développements témoignent non seulement des défis immédiats, mais aussi des tensions latentes qui traversent la sphère politique. Ce sont les décisions à venir qui façonneront durablement l’avenir du pays et celui de ses citoyens.