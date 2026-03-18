Ce village argentin a tout pour séduire ceux qui rêvent d’une retraite paisible

À seulement 150 km de Buenos Aires, Punta Indio vous promet une échappée belle entre nature préservée et culture locale.

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Nicolas Jean
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À seulement 150 km de la Ville de Buenos Aires, Punta Indio est une destination idéale pour couper avec le tumulte de la ville. Réputée pour son atmosphère sereine, la région attire ceux qui cherchent une vie plus tranquille : retraités, amoureux de la nature ou passionnés de culture.

Une réserve naturelle pas comme les autres

Punta Indio fait partie de la Réserve de biosphère Parque Costero del Sur, une zone protégée reconnue par l’UNESCO. On y protège des écosystèmes littoraux particuliers, comme le tala bonaerense, de vastes prairies et des zones humides. Ces milieux abritent une faune aviaire variée et une végétation native abondante, parfaits pour les amateurs d’observation.

Des plages tranquilles pour se ressourcer

Les plages sur le Río de la Plata sont connues pour leurs eaux calmes et leurs larges bancs de sable, souvent bordés de végétation. Le balneario El Pericón est l’une des plages municipales les plus fréquentées : maîtres-nageurs sauveteurs, paradores, toilettes et stands d’artisans y sont présents. La plage San Francisco se démarque par sa taille et son ambiance relaxante. Et pour ceux qui veulent vraiment s’isoler, la plage Escondida offre une immersion totale dans la nature, rapporte le média Clarin.

Plein air et villages à deux pas

Punta Indio propose plein d’activités de plein air : observation d’oiseaux, promenades, randonnées, et balades à cheval à travers le tala bonaerense pour découvrir autrement ces paysages. À proximité, le petit village de Pipinas se fait remarquer avec son Museo Abierto Pipinas (MAPI), un circuit de murales qui retrace l’histoire locale, accompagné d’une offre gastronomique du coin.

Science et cuisine locale

Le Centro Espacial Punta Indio illustre l’investissement de la CONAE (Commission nationale des activités spatiales) dans la recherche. Le Projet Tronador, qui vise à développer des lanceurs satellitaires, y a notamment mené des essais prometteurs. Côté tables, Punta Indio propose une cuisine variée : le restaurant Todo Pastas est célèbre pour ses raviolones, tandis que la Parrilla Don Omar est appréciée pour son ambiance conviviale et la qualité de ses viandes.

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