Retraités et patients vont payer plus : voici ce que prévoit le budget 2026

Le 14 octobre 2025, le ministre Sébastien Lecornu a présenté le projet de loi de finances pour 2026 avec l’ambition de réaliser 30 milliards d’euros d’économies. Ce plan vise principalement à réduire le déficit de la Sécurité sociale, estimé à 23 milliards d’euros pour 2025. Cette réforme budgétaire pourrait avoir des répercussions notables sur les contribuables français, les retraités et divers secteurs économiques.

Réformes fiscales et ce que ça change pour les ménages

Parmi les mesures phares, on retrouve le gel du barème de l’impôt sur le revenu, ce qui va provoquer une hausse d’impôts pour de nombreux foyers. On estime que 200 000 nouveaux foyers fiscaux seront concernés. Les recettes supplémentaires devraient atteindre 1,9 milliard d’euros grâce à l’impôt sur le revenu, en y ajoutant 300 millions d’euros via la CSG.

Cette décision s’inscrit dans une volonté d’élargir les ressources fiscales pour combler le déficit public, même si elle inquiète quant à la baisse du pouvoir d’achat, déjà mis à l’épreuve par l’inflation et la situation économique actuelle.

Ce qui change pour les retraités

Les retraités sous pression ne sont pas épargnés par ces ajustements. L’abattement fiscal de 10 % sur les pensions sera remplacé par un forfait fixe de 2 000 euros. Cette modification devrait améliorer le quotidien des couples retraités modestes grâce au nouvel abattement, mais elle fera grimper l’impôt pour ceux qui bénéficient de pensions plus élevées.

De plus, les pensions de retraite de base seront gelées en 2026, tout comme certaines prestations sociales, notamment les allocations familiales. Ces mesures visent à maîtriser les dépenses publiques, mais elles pourraient compliquer davantage la vie des seniors et des familles déjà fragilisées sur le plan financier.

Santé : hausse des franchises médicales

Dans le domaine de la santé, le projet prévoit de doubler les franchises médicales. Ainsi, la franchise par boîte de médicament passera de 1 € à 2 €, et celle relative aux consultations et actes radiologiques passera de 2 € à 4 €. Le plafond annuel des franchises sera également relevé, passant de 50 € à 100 €.

Ces modifications devraient rapporter environ 2,3 milliards d’euros aux finances publiques, tout en risquant de creuser la charge financière des patients, particulièrement pour ceux qui doivent consulter régulièrement en raison de maladies chroniques.

Automobilistes et taxes : ce qui change

Les conducteurs utilisant le carburant E85 verront disparaître leurs avantages fiscaux, ce qui devrait entraîner une hausse du prix, estimée entre 40 et 50 centimes d’euros par litre. Le prix du E85 pourrait alors varier entre 0,71 € et 1,20 €. Cette mesure risque de rendre moins attractif l’usage des biocarburants, pourtant considérés comme plus respectueux de l’environnement.

En parallèle, une nouvelle taxe sera instaurée sur les e-liquides pour cigarettes électroniques, comprise entre 30 et 50 centimes par flacon de 10 ml, selon la teneur en nicotine. Une taxation est également envisagée pour les petits colis importés hors de l’Union européenne, en particulier ceux venant de Chine.

Ce projet suscite à la fois de l’optimisme et des inquiétudes quant à ses retombées sur la vie des citoyens. Chacun devra observer comment ces mesures modifient son quotidien et repenser ses choix financiers en conséquence.