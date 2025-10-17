Retraite à 64 ans : mythe, obligation ou mauvais calcul ?

La réforme des retraites fait encore couler beaucoup d’encre en France. Dernière nouveauté, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une suspension lors d’une séance à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025. Cela met en pause l’application stricte de la réforme de 2023, même si celle-ci demeure effective jusqu’à nouvel ordre. L’âge légal de départ reste fixé à 64 ans, mais quelques ajustements permettent à chacun de repenser son parcours professionnel. Tous ces renseignements sont disponibles sur les sites des organismes de retraite, ce qui facilite grandement la planification de sa carrière.

Départ anticipé et retraite progressive

Face à cette réforme, plusieurs solutions s’offrent aux travailleurs qui rêvent de partir avant 64 ans. La retraite progressive, lancée le 1er septembre 2025, permet à ceux qui ont 60 ans et qui ont cumulé 150 trimestres de commencer à préparer leur retraite tout en continuant à bosser à temps partiel (entre 40 % et 80 % du temps légal). L’employeur doit répondre à cette demande en deux mois.

Il existe aussi la possibilité du départ anticipé pour ceux qui ont débuté leur vie active très tôt ou pour des raisons de santé. Dans ces situations, il est possible de toucher une pension à taux plein dès 62 ans, peu importe le nombre de trimestres. Comme le précise Émilie Touyeras, représentante de la Carsat Centre-Ouest, « pour ces départs anticipés, la retraite sera payée toujours à taux plein, peu importe le nombre de trimestres acquis ». Propos recueillis par francebleu.

Que faire si on n’a pas assez de trimestres ?

Pour ceux qui n’ont pas cumulé le nombre de trimestres requis, il devient évident de continuer à travailler après 64 ans pour éviter une décote sur la pension. En poursuivant jusqu’à 67 ans, le taux maximum est obtenu automatiquement : « À 67 ans, même si vous manquez des trimestres, vous n’aurez plus de décote sur votre pension », explique Émilie Touyeras. Au-delà de cet âge, si tous les trimestres requis sont validés, il est possible de bénéficier d’une surcote. Toutefois, une fois passé 70 ans, l’employeur peut décider librement de renouveler ou non le contrat de travail.

Bien gérer sa carrière et estimer sa retraite

Naviguer dans ce système demande de bien s’informer. Il est donc recommandé de faire régulièrement le point sur sa situation professionnelle grâce à son relevé de carrière, disponible sur le site Info Retraite, qui permet de réaliser des estimations personnalisées et précises. Il est également avisé de garder précieusement tous ses justificatifs en cas de besoin de corrections.

Pour ceux qui cherchent à optimiser leur parcours en vue de la retraite, l’assistance n’est pas en reste. Nathalie Martig de l’Agirc-Arrco explique : « Si vous constatez des écarts, n’hésitez pas à venir nous voir… nous ferons les mises à jour avec vous ». En outre, les agences CARSAT et Agirc-Arrco sont là pour accompagner chacun dans l’ensemble des départements.

Alors que les débats sur les réformes se poursuivent, chaque travailleur doit se tenir informé et gérer activement sa carrière et ses droits. Qu’il s’agisse d’une planification minutieuse ou de l’exploration d’options comme la retraite progressive ou les départs anticipés, chacun dispose désormais de moyens pour adapter son parcours aux réalités changeantes du système français des retraites.