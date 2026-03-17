La dernière chance ? Cet abri portable pourrait protéger quand fuir devient impossible

Face à la hausse des crises climatiques, des tensions géopolitiques et des risques pour la sécurité civile, des solutions nouvelles émergent. Momentum Technologies, une start‑up installée au Boulou dans les Pyrénées-Orientales, planche sur des capsules de survie qui pourraient changer la façon de se préparer aux situations d’urgence. Leur travail prend tout son sens alors que la Banque mondiale prévoit que 1,2 milliard de personnes seront exposées aux risques climatiques.

Momentum Technologies : l’idée et les modèles de capsules

Lancée récemment, cette start‑up catalane a été fondée par Cédric Choffat, qui a eu l’idée des capsules de survie en 2011 après le dramatique tsunami au Japon ayant causé 18 000 morts. Il avait alors imaginé un système de protection pour les zones à risque. Momentum Technologies a développé la gamme « Lifepods », qui comprend trois modèles distincts pensés pour des situations d’urgence différentes : des capsules antiballistiques, flottantes et antisismiques.

Chaque capsule peut accueillir jusqu’à quatre personnes (deux adultes et deux enfants). L’approche vise à repenser la sécurité, que ce soit à la maison ou en milieu professionnel.

Le modèle B01 est une capsule antiballistique, conçue pour résister aux balles et au feu. Elle est notamment destinée à protéger des personnalités clés dans des ambassades ou à servir lors d’exfiltrations en missions militaires, explique La Tribune. Le B01 est en phase de test et devrait obtenir des certifications pour les marchés européen et américain. Sa production doit démarrer d’ici septembre, avec l’aide d’un sous‑traitant barcelonais spécialisé dans les structures en acier.

Le modèle W01 cible les situations d’inondation ; les premiers exemplaires seront disponibles d’ici la fin de l’année. Cette capsule flottante offre aussi une fonction de repos pour les nageurs déployés depuis un sous‑marin.

Enfin, le modèle Q01, pensé pour protéger en cas de séisme, sera disponible en milieu d’année prochaine.

Ça avance : commercialisation et financement

Le développement des capsules suit un plan de financement en trois étapes. Une première levée de fonds en capital de 375 000 € est en cours, avec cinq investisseurs privés ; elle entraînera une dilution du capital de 13 %, tandis que Cédric Choffat conservera 87 % du capital.

Ensuite, une campagne de crowdfunding sur la plateforme Wedogood est prévue, avec un objectif entre 300 000 € et 500 000 €. Enfin, un financement bancaire viendra boucler l’investissement à hauteur de 250 000 €.

Les « bunkers mobiles » de Momentum Technologies seront vendus entre 19 000 € et 30 000 €. Ils sont pensés pour être installés chez soi, afin de mieux protéger le foyer, tout en répondant aux besoins du marché diplomatique et militaire.