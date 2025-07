Retraités : fin de l’abattement fiscal, un forfait fixe dès 2026

Moins de souplesse, plus de rigueur. La réforme de l’abattement fiscal des retraités, prévue pour 2026, bouleverse une habitude vieille de plusieurs décennies. Mais que signifie-t-elle concrètement pour vous ?

Le 15 juillet 2025, le ministre de l’Économie Éric Lombard a annoncé une transformation profonde de la fiscalité appliquée aux pensions de retraite. Dès 2026, l’abattement forfaitaire de 10 % cédera sa place à une déduction fixe de deux mille euros par an.

Un abattement supprimé, un forfait généralisé : comprendre la réforme qui touche les retraites

Depuis plusieurs décennies, les retraités bénéficient, comme les actifs, d’un abattement de 10 % sur le montant de leurs pensions imposables. Cette mesure permettait de réduire le revenu déclaré à l’administration fiscale, avant calcul de l’impôt sur le revenu. En réalité, elle était historiquement justifiée par les frais professionnels des salariés — des dépenses dont les retraités sont exempts.

Dès janvier 2026, ce mécanisme sera supprimé. Il sera remplacé par un forfait fiscal uniforme de 2 000 euros par an, quel que soit le montant de la pension perçue. Cette modification a été clairement formulée par le ministre de l’Économie : « On va transformer la déduction de 10 % des revenus en une déduction de 2 000 euros pour tout le monde. », a expliqué Eric Lombard sur France 2. Cette réforme touche donc la base même du calcul de votre impôt, en supprimant une logique proportionnelle pour la remplacer par une déduction fixe.

Quels retraités sont concernés ? Qui verra son impôt augmenter ?

Tous les retraités imposables sont concernés : que vous perceviez une pension du régime général, une pension complémentaire, une retraite de la fonction publique ou encore une pension militaire, le nouveau forfait de deux mille euros s’appliquera à partir de l’année fiscale 2026 (pour les revenus perçus en 2026, donc déclarés en 2027).

Cependant, les effets de la réforme seront très différents selon le niveau de pension :

Retraités modestes : si vous percevez moins de 20 000 euros par an de pensions, vous serez en général gagnant ou neutre , car l’ancien abattement de 10 % vous ouvrait droit à une déduction inférieure à 2 000 euros.

: si vous percevez de pensions, vous serez en général , car l’ancien abattement de 10 % vous ouvrait droit à une déduction inférieure à 2 000 euros. Retraités aisés : si vos pensions annuelles dépassent 20 000 euros, vous serez en général perdant, car l’abattement de 10 % représentait une déduction plus importante. Par exemple, avec une pension annuelle de 40 000 euros, l’abattement précédent s’élevait à 4 000 euros.

Le ministre a d’ailleurs reconnu cet effet redistributif : « Pour les retraités qui gagnent plus de 20 000 euros par an, la fiscalité sera légèrement augmentée. » La réforme répond à une logique budgétaire plus large. Le gouvernement s’est fixé comme objectif d’économie structurelle 43,8 milliards d’euros en 2026, dans le cadre du projet de loi de finances en préparation.

Un dispositif jugé obsolète par plusieurs institutions

L’abattement de 10 % avait été étendu aux retraités dans un souci de simplification, mais il ne reposait plus sur une justification économique solide. Plusieurs institutions — dont la Cour des comptes — ont pointé l’incohérence d’un tel avantage, accordé à une catégorie n’ayant plus de frais professionnels.

Le nouveau forfait de deux mille euros s’appliquera :

À partir du 1er janvier 2026

Pour les revenus perçus en 2026, déclarés en 2027

Autrement dit, la déclaration de revenus en 2026 (sur les pensions de 2025) sera la dernière à inclure l’abattement proportionnel de 10 %. Pour toutes les pensions perçues en 2026, seule la déduction fixe de deux mille euros s’appliquera.