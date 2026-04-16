Caf : Plus de 500 millions d’euros de fraude détectés en 2025

La Caisse nationale d’allocations familiales (Caf) vient de lever le voile sur l’ampleur préoccupante de la fraude sociale en France. L’année 2025 a vu l’organisme identifier 508,8 millions d’euros de détournements, soit une progression de 13% comparativement à l’exercice précédent. Cette hausse spectaculaire témoigne moins d’une dégradation civique que de l’efficacité accrue d’une stratégie délibérément axée sur la modernisation des dispositifs de surveillance et l’affinage du ciblage des vérifications.

Cette performance remarquable découle essentiellement de deux innovations technologiques d’envergure. La généralisation de la « Solidarité à la source » depuis mars 2025 permet désormais aux 6,4 millions de bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité de recevoir des déclarations de ressources préremplies. Parallèlement, le déploiement du nouvel algorithme DMDE 2026 révolutionne l’efficience du ciblage des contrôles, comme l’analysait déjà Le Figaro dans son enquête approfondie.

Une stratégie de contrôle repensée pour plus d’efficacité

Les allocations familiales constituent un écosystème financier titanesque : près de 100 milliards d’euros transitent annuellement vers 13,5 millions d’allocataires. Face à ces enjeux colossaux, la Caf a orchestré en 2025 quelque 29,2 millions de contrôles, déployés selon trois modalités complémentaires soigneusement orchestrées.

Les vérifications automatisées forment l’architecture centrale du dispositif avec 27,5 millions d’examens. Ces contrôles entrecroisent méthodiquement les informations déclarées par les allocataires avec les données transmises par des partenaires institutionnels tels que France Travail ou l’administration fiscale. Cette approche systémique permet de déceler instantanément les incongruences sans mobiliser les ressources humaines de terrain.

En complément, 1,6 million de contrôles « sur pièces » viennent affiner le dispositif en scrutant minutieusement les justificatifs fournis par les bénéficiaires. Enfin, 83 196 vérifications in situ sont menées par les 700 contrôleurs agréés, qui se déplacent au domicile des allocataires ou les reçoivent dans les centres d’accueil dédiés.

Le Service National de Lutte contre la Fraude à Enjeux monte en puissance

Institué en 2021, le SNLFE s’affirme progressivement comme l’épine dorsale de la lutte contre la fraude sociale organisée. Durant l’exercice 2025, cette unité d’élite a identifié 30% des malversations détectées, soit plus de 144 millions d’euros de préjudices caractérisés frauduleux.

L’évolution la plus saisissante concerne l’acquisition de prérogatives de police judiciaire depuis janvier 2025. Ces nouvelles compétences habilitent les contrôleurs nationaux spécialisés à engager des co-saisines avec les services d’enquête, à dresser des procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, voire à conduire des investigations sous pseudonyme.

Douze affaires en co-saisine judiciaire sont actuellement en cours sur l’ensemble du territoire, révélant cinq situations d’usurpation d’identité représentant jusqu’à 400 000€ de préjudice, dans le cadre d’une coordination renforcée avec l’OCLTI (Office central de lutte contre le travail illégal).

Cette montée en puissance se traduit par des condamnations exemplaires, à l’instar de celle prononcée par le tribunal de Nice en 2025 : quatre années d’emprisonnement ferme pour l’instigateur d’un système frauduleux basé sur l’usurpation d’identités de personnalités sportives, causant 210 000 euros de préjudice à 29 Caf. Cette approche rigoureuse s’inscrit dans la continuité des évolutions jurisprudentielles récentes qui redéfinissent les rapports entre justice sociale et sanctions.

Des résultats financiers qui révèlent l’ampleur du phénomène

Au-delà de la simple détection, l’action de contrôle de la Caf engendre des régularisations financières considérables. En 2025, ces contrôles ont permis de rectifier 1,68 milliard d’euros au total, répartis entre 1,27 milliard d’euros de sommes indûment versées et 408,9 millions d’euros de rappels aux allocataires légitimes.

L’efficience du système se mesure également par son caractère systématiquement répressif : l’intégralité des fraudes détectées fait l’objet de mesures coercitives. La Caf a ainsi prononcé 14 181 avertissements et 30 854 pénalités financières représentant 25,3 millions d’euros, soit une sanction moyenne de 820 euros. Les cas les plus graves ont donné lieu à 3 723 dépôts de plainte devant les juridictions compétentes.

La révolution technologique au service du juste droit

La « Solidarité à la source », généralisée en mars 2025, constitue une mutation fondamentale dans la prévention des erreurs déclaratives. Cette réforme permet aux bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité de recevoir automatiquement des déclarations préremplies intégrant leurs revenus nets sociaux déclarés par les employeurs.

Les premiers indicateurs se révèlent particulièrement probants : 96% des déclarations sont validées sans modification, attestant de la fiabilité remarquable des données transmises. Cette sécurisation à la source devrait graduellement atténuer l’intensité des contrôles répétitifs pour les allocataires de bonne foi.

Simultanément, le nouvel algorithme DMDE 2026, déployé depuis janvier 2026, révolutionne le ciblage des vérifications. Cet outil statistique d’aide à la décision identifie les situations les plus exposées à un risque d’indu supérieur à 600 euros sur six mois, optimisant l’allocation des ressources de contrôle disponibles.

Transparence et éthique : les nouveaux défis du datamining

Consciente des enjeux déontologiques liés à l’utilisation d’algorithmes dans le domaine social, la Cnaf a institué un comité d’éthique spécialisé dès mars 2025. Cette instance pluridisciplinaire, composée d’experts des nouvelles technologies, du droit et de la philosophie, veille scrupuleusement à prévenir les risques de discrimination.

Dans un souci de transparence inédit, la Caf a publié en open source le code informatique du DMDE 2026, permettant à chacun d’examiner les variables utilisées, leurs pondérations et la méthode de calcul du score de risque. Cette démarche répond aux préoccupations légitimes des associations de lutte contre la pauvreté qui avaient dénoncé l’opacité des précédents systèmes, s’inscrivant dans une logique d’innovation sociale transparente et responsable.

Perspectives d’évolution et défis à relever

L’impact de la « Solidarité à la source » se manifestera pleinement à partir de mars 2027, échéance à laquelle les contrôles porteront exclusivement sur les déclarations entièrement dématérialisées. Thomas Desmoulins, sous-directeur du contrôle à la Cnaf, anticipe une « réduction mécanique du résultat opérationnel du contrôle en 2026 et 2027 », conséquence paradoxalement positive de la sécurisation des données à la source.

Cette évolution contraindra les équipes à se concentrer sur des situations plus complexes, nécessitant une adaptation méthodologique substantielle. Le ciblage des fraudes organisées, notamment celles liées à l’économie des plateformes numériques et aux fausses résidences, constituera un défi majeur pour les années à venir.

Les allocations familiales demeurent un pilier fondamental de la protection sociale française, et leur sécurisation représente un enjeu de souveraineté nationale. Avec plus de 500 millions d’euros de fraudes détectées en 2025, la Caf démontre sa capacité d’adaptation face aux nouveaux défis de la fraude sociale, tout en préservant scrupuleusement l’accès aux droits légitimes de millions d’allocataires. »}