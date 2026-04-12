Un employé de supermarché licencié pour avoir mangé des bonbons destinés à la poubelle : la justice ordonne sa réintégration

Un licenciement récent dans un supermarché en Espagne soulève pas mal de questions sur les règles disciplinaires au boulot. Un salarié de l’enseigne Mercadona, à Bilbao, a été licencié en mars 2024 pour avoir mangé deux bâtonnets de réglisse à la fraise issus de produits endommagés destinés à être jetés, raconte La Dépêche. Au-delà de la surprise provoquée par le motif du licenciement, l’affaire a pris un tournant judiciaire avec la décision de la Haute Cour de Justice du Pays Basque ordonnant la réintégration de l’employé.

Un licenciement qui va trop loin

Employé chez Mercadona depuis 2021, l’homme avait obtenu un temps partiel depuis janvier 2024 pour s’occuper de son enfant. Le supermarché a justifié la sanction en parlant d’une violation de la « bonne foi contractuelle », mais la justice a jugé la réaction de l’employeur « totalement disproportionnée » en termes de proportionnalité dans les sanctions.

Mercadona avait aussi évoqué un incident de décembre 2023 lié à des sacs de fête, mais la Cour a rappelé qu’un mois après cet incident l’employé avait reçu une note de performance de 8,5/10, avec une mention pour son « intégrité ». L’enseigne qualifiait l’acte de « très grave » et estimait qu’il y avait violation de la convention collective. Dans son verdict du début avril 2024, la Cour a rejeté cet argumentaire : la consommation de produits sans valeur marchande ne pouvait pas justifier un licenciement aussi sévère. Le fait que le salarié soit en temps partiel et qu’il n’y ait pas eu de préjudice commercial réel rendaient, selon la Cour, la sanction manifestement injustifiée.

Une décision de justice qui pourrait faire jurisprudence

La justice a ordonné la réintégration immédiate de l’employé chez Mercadona, et le versement de l’intégralité des salaires non perçus pendant la procédure. Par cette décision, la juridiction remet en question certaines pratiques disciplinaires employées par des entreprises comme Mercadona.

Les magistrats ont insisté sur la protection des droits des salariés contre des mesures disciplinaires excessives et potentiellement discriminatoires. Cette affaire s’inscrit dans une série de contrôles judiciaires plus larges en Espagne : par exemple, un salarié licencié juste avant sa retraite a obtenu 28 000 € d’indemnités, et une caissière a perçu 61 000 € après des abus de son supérieur.