McDonald’s va former ses employés à lutter contre le harcèlement et la discrimination

Publié le: vendredi 16 avril 2021

McDonald’s a indiqué vouloir mettre en place de nouvelles formations et politiques pour lutter contre le harcèlement, la discrimination et la violence dans ses 39 000 restaurants dans le monde, appelant à des lieux de travail plus sûrs après avoir été poursuivis par certaines employées.

La chaîne de hamburgers a déclaré que les restaurants, dont la majorité sont gérés par des franchisés, devront répondre aux nouvelles normes à partir de janvier 2022.

Cette décision fait partie du plan de la société visant à rendre les environnements plus sûrs pour les travailleurs après avoir fait face à plusieurs poursuites judiciaires l’accusant d’avoir soumis les employées de ses restaurants appartenant à l’entreprise à un harcèlement sexuel généralisé.