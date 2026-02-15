Hériter à plus de 70 ans : la règle méconnue qui change tout

Hériter après 70 ans peut bousculer la façon dont votre assurance-vie est traitée fiscalement. Entre abattements qui changent et droits de succession qui prennent le relais, les héritiers peuvent se retrouver dans une situation délicate, même si tout paraît normal au premier regard. L’assurance-vie, souvent vue comme un moyen simple de transmettre son patrimoine, peut réserver des surprises selon l’âge auquel les primes ont été versées, mais elle offre une fiscalité avantageuse.

Ce que dit la loi et comment c’est taxé

La fiscalité applicable à l’assurance-vie dépend du Code général des impôts (CGI). En 2026, le cadre reste stable : ce n’est pas l’âge au moment du décès qui compte, mais l’âge de l’assuré lors des versements. Cette règle s’applique de façon très précise, contrat par contrat et versement par versement, jusqu’au jour exact. Par exemple, un versement fait avant le 70ᵉ anniversaire est traité différemment d’un versement effectué juste après, explique le magazine Mode et Travaux.

Deux régimes cohabitent : les primes versées avant 70 ans et celles versées après. Avant cet âge, elles relèvent en général de l’article 990 I du CGI, tandis qu’après, elles relèvent de l’article 757 B. Ces références du CGI sont importantes pour comprendre le traitement fiscal des primes.

Deux régimes selon l’âge des versements

Si les primes sont versées avant 70 ans (article 990 I)

Pour les contrats en cours, chaque bénéficiaire bénéficie d’un abattement individuel de 152 500 € sur les capitaux issus des primes versées avant 70 ans.

sur les capitaux issus des primes versées avant 70 ans. Au-delà de ce montant, un prélèvement spécifique au barème de l’assurance-vie s’applique, distinct des droits de succession classiques.

Les abattements se multiplient par bénéficiaire, ce qui rend ce régime intéressant sous cet angle.

Si les primes sont versées après 70 ans (article 757 B)

Après 70 ans, la donne change : il n’y a plus d’abattement par bénéficiaire mais un abattement global unique de 30 500 € pour l’ensemble des contrats et bénéficiaires.

pour l’ensemble des contrats et bénéficiaires. Les primes qui dépassent ce seuil réintègrent l’actif successoral et sont taxées selon le lien de parenté.

En revanche, les intérêts et les plus-values générés par ces primes restent exonérés de droits de succession.

Erreurs fréquentes et conséquences pratiques

Beaucoup pensent à tort que l’assurance-vie protège de la même façon après 70 ans que avant, mais cela peut engendrer des litiges entre héritiers. Certains imaginent pouvoir « refaire une enveloppe » au profit des enfants en versant tout le capital après 70 ans. Mais au-delà du plafond global de 30 500 €, les sommes réintègrent la succession complète, ce qui annule l’effet des abattements individuels de 152 500 €.

Dans une fratrie, par exemple, seule la somme de 30 500 € profite de l’abattement ; tout le surplus est taxé selon le barème successoral classique.

Exonérations et pistes à suivre

Les conjoints survivants et partenaires de PACS restent exonérés de droits de succession. Par ailleurs, les abattements successoraux de droit commun, comme 100 000 € par enfant, peuvent se cumuler avec ceux de l’assurance-vie. Il faut toutefois avoir une vue d’ensemble pour optimiser ces éléments.

Quand on hérite après 70 ans, il est pertinent d’utiliser au mieux l’abattement de 30 500 € avec une stratégie ciblée pour protéger vos héritiers. La capitalisation à long terme reste une option solide, puisque les gains sont hors succession. Ouvrir plusieurs contrats n’augmente pas l’abattement global pour les versements faits après 70 ans. Les donations de son vivant constituent aussi une alternative intéressante, grâce aux abattements familiaux renouvelables.