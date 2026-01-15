Les retraités vont perdre des centaines d’euros : ces nouveaux seuils de CSG qui font chuter la pension

À l’horizon 2026, beaucoup de retraités français pourraient voir leur pension diminuer à cause d’une hausse des prélèvements sociaux. La Contribution Sociale Généralisée (CSG) est au centre du sujet. Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) prévoit une augmentation de 0,9% de toutes les pensions, mais cette revalorisation risque d’être mangée si vos revenus franchissent les nouveaux seuils du revenu fiscal de référence (RFR).

Revalorisation des pensions : où intervient la CSG ?

En janvier 2024, une revalorisation de 5,3% des pensions de retraite a été décidée pour compenser l’inflation de 2023. Cette hausse a fait grimper le RFR de nombreux retraités.

Pour 2026, c’est le RFR de 2024 (celui indiqué sur l’avis d’imposition que vous recevrez en 2025) qui déterminera le taux de CSG appliqué, confirme Le Journal du Net. Le calcul se fait donc sur l’année N‑2, d’où l’importance de garder un œil sur votre RFR.

Les taux de CSG varient selon le seuils financiers. Les règles sont les suivantes :

exonération totale à 0% si le RFR 2024 n’excède pas 13 048 € pour une personne seule ou 20 014 € pour un couple ;

si le RFR 2024 n’excède pas pour une personne seule ou pour un couple ; taux réduit de 3,8% si le RFR est inférieur à 17 057 € pour une personne seule, et à 26 165 € pour un couple ;

si le RFR est inférieur à pour une personne seule, et à pour un couple ; taux médian de 6,6% pour un RFR sous 26 470 € pour une personne seule, ou 40 604 € pour un couple ;

pour un RFR sous pour une personne seule, ou pour un couple ; au‑delà de ces montants, c’est le taux maximal de 8,3% qui s’applique.

Les seuils ont été revalorisés, mais pas assez

Le PLFSS prévoit une revalorisation des seuils de RFR, basée sur l’inflation mesurée en 2024 par l’Insee. Même si le barème de la CSG monte un peu, cette hausse reste inférieure à celle des RFR, ce qui élargit la part des retraités qui vont désormais être assujettis à la CSG ou voir leur taux augmenter.

Concrètement, certains retraités vont payer la CSG pour la première fois en 2026, et d’autres seront poussés vers des taux supérieurs. Les cas de figure :