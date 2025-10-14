Alzheimer : et si la maladie pouvait être inversée ?

Publié en octobre 2025, le résultat de cette étude sur Alzheimer a bouleversé la communauté scientifique. Pour la première fois, des chercheurs ont observé une véritable inversion de la maladie chez des modèles animaux. Cette découverte, menée conjointement par l’Institut de bio-ingénierie de Catalogne (IBEC), l’University College London (UCL) et l’Université du Sichuan, marque une étape décisive dans la compréhension et le traitement possible d’Alzheimer.

Alzheimer : des chercheurs franchissent une étape scientifique inédite

Depuis des décennies, la maladie d’Alzheimer résiste aux traitements. Les thérapies actuelles ralentissent les symptômes sans enrayer la dégénérescence neuronale. Mais la percée annoncée par l’équipe internationale change cette perspective. Les chercheurs ont mis au point des nanoparticules capables de restaurer la barrière hémato-encéphalique, cette frontière biologique qui sépare le sang du cerveau et qui devient perméable au fil de la maladie. Selon l’étude relayée par l’UCL et l’IBEC, une heure seulement après injection, les scientifiques ont observé une réduction de 50 à 60 % de la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau des souris malades.

Ces dépôts, caractéristiques d’Alzheimer, sont considérés comme l’un des principaux déclencheurs de la pathologie. « Une heure après l’injection, nous avons observé une réduction de 50 à 60 % de la quantité d’Aβ dans le cerveau », a confirmé le chercheur Junyang Chen sur UCL. Cette rapidité d’action illustre la puissance du mécanisme enclenché par les nanoparticules. Mais ce qui impressionne davantage encore, c’est la durabilité du résultat. Dans un suivi de six mois, une souris traitée à l’âge de douze mois — l’équivalent d’un humain de soixante ans — a retrouvé un comportement normal à dix-huit mois, soit près de 30 ans humains plus tard. Ce constat, selon l’équipe de l’UCL, suggère une restauration durable des fonctions cognitives, non pas une simple rémission.

Une approche thérapeutique qui répare avant de soigner

Contrairement à la plupart des traitements expérimentaux ciblant directement les neurones, cette stratégie s’attaque à la cause structurelle : le dysfonctionnement vasculaire du cerveau. Les chercheurs ont observé que la barrière hémato-encéphalique perd son rôle filtrant au fil de la maladie, favorisant l’accumulation de toxines et de protéines pathogènes. Les nanoparticules développées par les équipes sino-européennes imitent les ligands naturels d’un récepteur cérébral clé, la protéine LRP1, pour réactiver le système d’élimination des déchets cérébraux. « Notre étude a démontré une efficacité remarquable pour obtenir une élimination rapide de l’Aβ, restaurer une fonction saine de la barrière hémato-encéphalique et conduire à une inversion spectaculaire de la pathologie d’Alzheimer », explique Lorena Ruiz Pérez, chercheuse à l’IBEC.

Ce processus, décrit comme un “effet domino biologique”, remet en marche les circuits d’auto-nettoyage du cerveau. Selon Giuseppe Battaglia, « une fois que la vascularisation retrouve sa fonction, elle recommence à éliminer la bêta-amyloïde et d’autres molécules nocives, permettant au système de retrouver son équilibre ». Les nanoparticules ne se contentent pas de cibler un symptôme, elles rétablissent un environnement cérébral sain. Les résultats obtenus montrent également l’absence d’effets secondaires notables. Les modèles animaux n’ont présenté aucun signe de toxicité après les trois injections prévues dans le protocole expérimental. Une tolérance jugée encourageante par les experts, même si la prudence reste de mise avant toute application clinique.

Un nouvel espoir pour l’économie de la santé mondiale

Si cette approche venait à être confirmée chez l’humain, elle pourrait transformer en profondeur le paysage de la santé publique et de l’économie médicale. La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui plus de 55 millions de personnes dans le monde selon l’OMS, un chiffre appelé à tripler d’ici 2050. Les coûts directs et indirects, estimés à plus de 1 000 milliards de dollars par an, pèsent lourdement sur les systèmes de santé et les familles. Dans ce contexte, une inversion des effets de la maladie représenterait une révolution économique et sociétale. La perspective d’un traitement régénératif pourrait non seulement soulager des millions de patients, mais aussi réduire la dépendance liée à la prise en charge de longue durée. Les chercheurs envisagent déjà des partenariats pour adapter cette technologie à des essais cliniques humains.

Toutefois, ces essais ne devraient pas débuter avant plusieurs années, le temps de valider la sécurité et la reproductibilité du procédé. En parallèle, des start-ups biomédicales explorent déjà des applications dérivées, comme le transport ciblé de médicaments à travers la barrière hémato-encéphalique. Une technologie susceptible de bouleverser d’autres domaines, de la neuro-oncologie à la neuro-immunologie. Si la prudence reste de mise, le cap est désormais fixé : celui d’une médecine capable non seulement de freiner, mais peut-être un jour d’inverser Alzheimer.