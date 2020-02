Internet : Osertech, la bonne adresse pour des machines pharmaceutiques

Publié le: jeudi 13 février 2020

Vous voulez acheter des machines pharmaceutiques d’occasion de qualité sur internet et à moindre coût ? Vous désirez vous faire accompagner par des professionnels du secteur ? Ne cherchez plus ! Osertech est la bonne adresse. Cette plateforme 100% gratuite vous offre un riche catalogue à des prix attractifs. Sans oublier qu’elle jouit d’une longue expérience dans l’achat-vente de matériels industriels d’occasion.

Pourquoi Osertech et pas un autre site ?

Entreprise spécialisée dans le négoce d’équipements industriels d’occasion depuis plus de 30 ans, Osertech a récemment lancé sa marketplace pour se positionner comme le Bon Coin des professionnels achetant et vendant des machines industrielles d’occasion, dont des machines pharmaceutiques de qualité. Osertech met en avant une équipe de professionnels aguerris, connaissant les spécificités et les langages techniques de toutes sortes de machines. Ces spécialistes peuvent ainsi orienter les acheteurs vers des produits adaptés à leurs besoins et répondre de façon précise à leurs problématiques.

Osertech est totalement gratuit pour le vendeur. Ce dernier peut déposer directement des annonces sur le site, sans payer un sou. Tout ce qu’il a à faire c’est de donner les spécificités de sa machine. Cela vaut aussi pour l’acheteur, qui peut y accéder librement, choisir les machines qui l’intéressent et éviter la case intermédiaire… et les commissions qui vont avec.

Qu’est-ce que le vendeur gagne d’autre avec Osertech ?

Le vendeur n’a pratiquement rien à faire une fois son annonce publiée. Osertech se charge de tout le travail qui reste. La plateforme partage les offres sur les réseaux sociaux, dans les groupes professionnels et sur de nombreux sites connus (resale, exapro ou trademachines), en plus d’envoyer des newsletters qualifiées. Le vendeur a surtout la garantie d’être payé avant que le matériel ne soit expédié.

Et l’acheteur ?

L’acheteur également repart toujours le sourire aux lèvres. Pourquoi ? D’abord parce qu’il bénéficie de nombreuses exclusivités en ligne (un catalogue sans cesse enrichi), de l’avis et des conseils des experts d’Osertech sur les différentes machines. Ensuite parce qu’Osertech se porte garant du bon déroulement de la transaction, et à prix attractifs. En outre, il n’a qu’un interlocuteur pour les demandes, les négociations, les visites et la facturation.

Qu’en est-il du catalogue ?

A noter, Osertech effectue pour ses clients une optimisation manuelle des annonces, qu’elle publie dans plusieurs langues à travers le monde entier. Quant au catalogue, il est vaste et continuellement agrémenté de nouvelles références. Dans la catégorie cuves industrielles, le visiteur peut retrouver des cuves inox, des mélangeurs industriels, des agitateurs, des cuves de stockage, des fondoirs ou encore des réacteurs.