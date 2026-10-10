Deux tiers des salariés en burn-out ne s’en rendent pas compte, et 26% redoutent les conséquences professionnelles d’une telle révélation. Cependant, entreprises et employés disposent d’outils concrets pour prévenir l’épuisement professionnel. Le Baromètre du Burn-out teale-Ipsos bva, publié en octobre 2026, indique que 55% des salariés des entreprises de taille intermédiaire (ETI) montrent des signes de burn-out. Face à cette situation préoccupante, la prévention devient un impératif de responsabilité sociétale.

Pourquoi la prévention du burn-out est une responsabilité collective

Depuis 2019, l’Organisation mondiale de la santé considère le burn-out comme un « phénomène lié au travail ». Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et directeur général d’Ekilibre, explique dans une interview au Journal du Net que le burn-out est le résultat d’un stress chronique au travail et se manifeste par trois dimensions : un épuisement général, un détachement mental et une perte d’intérêt et d’efficacité professionnelle. Ce processus peut durer de six à neuf mois, offrant une période critique pour intervenir. Anaïs Roux, directrice scientifique de teale, souligne que la détection du burn-out n’est pas seulement une affaire individuelle, mais collective, avec les managers jouant un rôle clé. La responsabilité est partagée entre organisations et individus.

Levier 1 : Alléger la charge cognitive et la bureaucratie

Une étude menée en Belgique, rapportée par BX1, montre que 65% des travailleurs jugent leur emploi cognitivement exigeant, tandis que 58% déplorent la bureaucratie excessive et 47% estiment accomplir des tâches inutiles. Ces facteurs organisationnels contribuent à une surcharge mentale invisible. Les entreprises doivent donc simplifier leurs processus, supprimer les redondances, automatiser les tâches répétitives et éliminer les réunions inutiles. L’absentéisme, stable à 5% en France depuis 2020, cache souvent un présentéisme épuisant. Il est urgent de réduire la bureaucratie.

Levier 2 : Mettre fin à l’urgence constante

L’urgence répétée est une source majeure de stress chronique. Avec 44% des salariés travaillant régulièrement sous pression, il est difficile de récupérer. Les organisations doivent revoir leur planification pour distinguer les vraies urgences des « faux urgents » créés par une mauvaise anticipation. Prioriser les tâches de manière réaliste, limiter les interruptions constantes et instaurer des plages horaires protégées sont des mesures essentielles. Les entreprises qui banalisent l’urgence permanente favorisent l’épuisement. Un changement culturel profond est nécessaire, sous l’impulsion de la direction.

Levier 3 : Former les managers à détecter le burn-out

Le Baromètre montre que 58% des managers ont traité au moins un cas de burn-out dans leur équipe ces deux dernières années, mais seulement 21% se sentent capables de détecter ses signes avant-coureurs. Anaïs Roux indique que les managers, souvent eux-mêmes sous pression, manquent de formation et d’outils pour identifier le burn-out. Les entreprises doivent investir dans des programmes de sensibilisation et proposer des outils d’observation pour créer un climat de confiance où la santé mentale peut être abordée sans stigmatisation. Former les managers à l’écoute active et leur fournir des ressources externes est essentiel.

Levier 4 : Mettre en place des espaces de parole sécurisés

Seulement 25% des salariés en difficulté cherchent de l’aide, par crainte de répercussions professionnelles. Pourtant, 84% des travailleurs sont favorables à un soutien personnalisé proposé par leur assurance ou mutuelle. Les entreprises doivent offrir des dispositifs d’écoute confidentiels, indépendants de la hiérarchie, tels que des plateformes de téléconsultation et des lignes d’écoute anonymes. L’article du Parisien souligne que briser l’omerta sur la santé mentale est crucial à tous les niveaux.

Levier 5 : Intervenir avant que le burn-out ne s’aggrave

Le burn-out se développe sur six à neuf mois avant de devenir critique, offrant une opportunité d’intervenir. Le test CBI (Copenhagen Burnout Inventory) permet de détecter les signes avant-coureurs. Proposer des bilans de santé mentale réguliers et intégrer des questionnaires d’auto-évaluation dans les entretiens annuels sont des pratiques qui favorisent une prévention proactive. Attendre que le burn-out se manifeste par un arrêt maladie revient à traiter les symptômes d’une maladie évitable. Réussir le retour après un burn-out demande des efforts considérables, tandis que la prévention est bien plus efficace.

« Leader Kiff » : un exemple de mobilisation des dirigeants

Caroline Poissonnier, dirigeante du groupe Baudelet, a lancé le mouvement « Leader Kiff » après avoir frôlé la dépression. Son but est d’encourager les dirigeants à s’engager sur les questions de santé mentale. Laurent Hublet, ministre bruxellois de l’Emploi, souligne l’urgence de la situation avec 44% des travailleurs de Bruxelles à risque de burn-out. Les disparités régionales montrent la nécessité d’une action coordonnée. Lorsque les dirigeants partagent publiquement leurs vulnérabilités, ils incitent leurs équipes à en faire de même. La prévention du burn-out commence par un changement culturel initié par la hiérarchie.