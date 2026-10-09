Margaret Hamilton, l’architecte du code d’Apollo 11, est décédée

Une figure emblématique du programme Apollo

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a annoncé le décès de Margaret Hamilton le 30 septembre, à l’âge de 90 ans. Cette informaticienne visionnaire, qui a dirigé le développement des systèmes logiciels du programme Apollo pendant près de deux décennies, a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’informatique et de la conquête spatiale. En 2016, elle a été honorée par le président Barack Obama de la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile américaine.

Comme le rapporte le Boston Globe, Hamilton est décédée au CHA Cambridge Hospital, dans la ville où elle s’était installée au début des années 60. Olivier de Weck, professeur du programme Apollo au MIT, a souligné : « Margaret Hamilton était une pionnière, ingénieure en logiciel à une époque où le domaine en était à ses débuts. Elle a non seulement développé des codes de pointe, mais aussi mené une équipe à concevoir l’un des systèmes les plus complexes jamais réalisés par l’humanité. »

De la météorologie à la défense aérienne

Née le 17 août 1936 à Paoli, Indiana, Margaret Elaine Heafield a grandi dans le Michigan, au sein d’une famille où l’éducation était centrale. Après des études à l’université du Michigan, elle a obtenu un diplôme de mathématiques à l’Earlham College en 1958. En 1959, elle a rejoint le département de météorologie du MIT, collaborant avec Edward Lorenz sur des modèles de prévision météorologique. Malgré leur inexpérience en programmation, ils ont inventé des méthodes novatrices pour travailler avec un ordinateur LGP-30.

En 1961, elle intègre le projet SAGE au Lincoln Laboratory, développant des logiciels pour un ordinateur XD-1 de l’armée de l’air américaine. Elle a réussi à déchiffrer un programme complexe, rédigé en latin et grec, ce qui a renforcé son intérêt pour la fiabilité logicielle, un concept alors peu exploré.

Architecte du projet Apollo

En 1965, attirée par un défi professionnel, Hamilton a rejoint l’Instrumentation Lab du MIT pour le projet Apollo. Elle est rapidement devenue la première programmeuse du projet et a dirigé l’équipe de développement du logiciel de vol embarqué. En 1968, elle supervisait plus de 400 personnes.

Hamilton s’est distinguée par ses compétences en leadership et en résolution de problèmes. Une anecdote célèbre relate comment sa fille Lauren a accidentellement provoqué un plantage du simulateur, menant Hamilton à créer un correctif logiciel. Bien que non adopté immédiatement, il s’est révélé crucial lors de la mission Apollo 8 en 1968. Cet événement, qu’elle surnomma « le bug Lauren », est un exemple précoce de programmation défensive.

Un logiciel crucial pour Apollo 11

La mission Apollo 11 en juillet 1969 a mis en lumière l’impact du travail de Hamilton. Juste avant l’alunissage, une alarme 1202 a signalé une surcharge du système. Grâce au logiciel conçu par Hamilton, les tâches non essentielles ont été mises en pause pour privilégier celles cruciales. Ce mécanisme a permis à la mission de se poursuivre et aux astronautes de marcher sur la Lune. Hamilton a décrit ce moment comme un « flash » de toute sa vie dédiée à Apollo.

Héritage et impact durable

Après le programme Apollo, Hamilton a fondé Higher Order Software en 1976, puis Hamilton Technologies en 1986. Elle a contribué à faire reconnaître l’ingénierie logicielle comme une discipline à part entière. En 2016, elle a reçu la médaille présidentielle de la Liberté pour son rôle dans le lancement de l’industrie du logiciel. En 2017, elle est devenue une figurine LEGO, et en 2019, Google a célébré son travail avec un immense portrait en lumière lunaire.

Margaret Hamilton reste une source d’inspiration pour les femmes dans les STEM. Elle a toujours mis l’accent sur l’importance de l’innovation et de la collaboration au-delà des distinctions de genre. Sa fille, Lauren, témoigne de l’impact de sa mère, qui a encouragé ses petites-filles à suivre leurs rêves.

Margaret Hamilton a laissé un héritage durable qui continuera à inspirer les générations futures. Son travail a non seulement permis l’alunissage d’Apollo, mais il a aussi posé les bases des technologies d’aujourd’hui. Elle a prouvé que le code informatique est aussi essentiel que le carburant des fusées pour atteindre les étoiles.