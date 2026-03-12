Carburants : réunion tendue à Bercy autour des prix à la pompe

La réunion organisée par le ministère de l’Économie a duré moins d’une heure et visait à encourager les distributeurs à répercuter la détente temporaire des marchés pétroliers sur les prix à la pompe. Toutefois, la discussion n’a débouché sur aucune décision réglementaire. « On a évoqué différents dossiers, différentes possibilités, mais en sortie de réunion, aucune décision n’a été prise sur un encadrement, quel qu’il soit, du prix », a déclaré Francis Pousse, président du syndicat professionnel Mobilians, selon Le Monde le 12 mars 2026.

Des engagements dispersés sur les prix à la pompe

Si aucune mesure collective n’a été adoptée sur les carburants, plusieurs distributeurs ont néanmoins annoncé des initiatives individuelles concernant les prix à la pompe. Selon les informations communiquées par le gouvernement, certains groupes ont promis de « diminuer immédiatement les prix des carburants au bénéfice des consommateurs », a indiqué l’exécutif, selon Boursorama relayant une dépêche AFP du 12 mars 2026. Dans les faits, les stratégies divergent fortement selon les enseignes. Plusieurs réseaux évoquent des baisses temporaires comprises entre 10 et 30 centimes par litre. Michel-Edouard Leclerc avait notamment évoqué une réduction pouvant atteindre environ 30 centimes dans les stations de son groupe.

Cependant, ces annonces restent dépendantes des conditions de marché et du coût des produits raffinés. De son côté, TotalEnergies a confirmé maintenir un plafonnement du prix de l’essence à 1,99 euro par litre dans ses stations-service. En parallèle, le groupe a ajusté le plafond appliqué au gazole, désormais fixé à 2,09 euros par litre. Ces dispositifs illustrent une approche ciblée plutôt qu’une baisse généralisée des carburants dans tout le secteur. Cependant, cette stratégie ne convainc pas l’ensemble des acteurs indépendants. Francis Pousse a exprimé son scepticisme face aux annonces les plus ambitieuses, en déclarant : « Je ne connais pas la recette magique de Michel-Edouard Leclerc pour faire 30 centimes (…) Nous, on est soumis à l’économie de marché », selon Boursorama citant l’AFP le 12 mars 2026.

Carburants : des prix à la pompe dépendants du pétrole

La question des carburants reste étroitement liée aux fluctuations du pétrole sur les marchés internationaux. Or, au moment même de la réunion de Bercy, les cours de l’or noir repartaient à la hausse. Le baril de Brent se rapprochait à nouveau du seuil symbolique de 100 dollars, alimenté par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Cette volatilité complique toute tentative de stabilisation durable des prix à la pompe.

Même les mécanismes envisagés par l’exécutif, comme un éventuel plafonnement des marges ou un dispositif destiné à lisser les variations, apparaissent difficiles à mettre en œuvre dans un marché aussi instable. Les chiffres observés le 12 mars 2026 illustrent cette situation. Le prix moyen du SP95-E10 atteignait 1,871 euro par litre dans plus de 7 500 stations-service recensées par l’AFP. Dans le même temps, le SP98 s’établissait autour de 1,964 euro par litre tandis que le diesel franchissait en moyenne les 2,032 euros par litre dans plus de 9 500 stations. Dans ce contexte, la capacité réelle des distributeurs à réduire durablement les prix à la pompe reste limitée. Les acteurs du secteur rappellent régulièrement que les coûts d’approvisionnement et les marges commerciales demeurent étroitement dépendants des marchés internationaux.