Black Lives Matter : un enjeu RSE pour les entreprises ?

Publié le: mercredi 10 juin 2020

Le mouvement mondial Black Lives Matter, a été repris par de nombreuses marques, qui ont pris position et ont rapporté ce message sur leurs réseaux sociaux. A l’heure où la RSE semble de plus en plus nécessaire pour les entreprises, s’agit-il d’un opportunisme pour refleurir leur identité, ou bien d’un réel engagement vers une entreprise plus sociale et solidaire ?

Le meurtre par la police du Minnesota de George Floyd, arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir utilisé un billet de 20 dollars contrefait, a entrainé des protestations impliquant des millions de personnes à travers les États-Unis et dans le monde entier.

Les manifestations Black Lives Matter (les vies noires comptent) portent en partie sur les défaillances du capitalisme américain. La façon dont le monde des entreprises réagit mérite d’être discutée.

Des consommateurs de plus en plus regardants

Une multitude des marques toutes plus connues les unes que les autres, ont utilisé leurs réseaux sociaux pour apporter leur soutien au mouvement.

« Se taire, c’est être complice. Les vies noires comptent », a déclaré Netflix sur Twitter. « Nous avons une plate-forme, et nous avons le devoir de parler à nos membres, employés, créateurs et talents noirs. »

Apple Music a rejoint de son côté la campagne « Black Out Tuesday » pour sensibiliser aux problèmes d’inégalité ethnique systémique.

Nike a réorienté son célèbre slogan avec son annonce « Pour une fois, ne le faites pas » :

Les entreprises qui prennent position sur les questions sociales sont un phénomène relativement nouveau.

Une étude publiée le mois dernier montre que près d’un tiers des consommateurs disent acheter des marques dont les valeurs politiques et sociales s’alignent sur les leurs, et environ un quart des consommateurs boycottent les marques qui n’en ont pas.

Un rôle à jouer pour les entreprises

Le positionnement des entreprises en faveur de Black Lives Matter est significatif.

Parmi les lacunes du système américain contribuant à la sur représentation des arrestations des communautés noires aux États-Unis, il y a l’incapacité à fournir un accès égal aux biens publics comme l’éducation, les soins de santé et même un air pur.

Les entreprises ont un rôle à jouer à ce niveau-là pour inclure toutes les populations dans leurs politiques sociales

« Si vous êtes neutre dans des situations d’injustice, vous avez choisi le côté de l’oppresseur. Si un éléphant a le pied sur la queue d’une souris et que vous dites que vous êtes neutre, la souris n’appréciera pas votre neutralité. »

Cette citation de Desmond Tutu évêque anglican sud-africain et principal opposant au système d’apartheid en Afrique du Sud, dans lequel seuls les blancs bénéficiaient de tous les droits des citoyens, résonne à travers les décennies comme une vérité universelle.

Mais un aphorisme bien connu mérite également d’être répété : l’action a plus de poids que les mots.