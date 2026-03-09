Taxe foncière : pourquoi des milliers de retraités éviteront la hausse en 2026

Les cases 7WJ et 7WI de la déclaration d’impôts 2026 peuvent réserver une bonne surprise à beaucoup de seniors cette année grâce aux avantages fiscaux pour seniors. Remplir sa déclaration fiscale reste une formalité annuelle pour tous les Français, mais peu de contribuables connaissent les crédits d’impôt intéressants auxquels ils ont droit. Ces cases, souvent ignorées, peuvent pourtant jouer un rôle important pour diminuer la charge fiscale des seniors et des personnes en situation de handicap, confirme Le Journal des Seniors.

Chaque contribuable doit regarder attentivement sa déclaration d’impôts 2026, notamment le formulaire n° 2042-RICI. Certaines dépenses précises peuvent être indiquées dans les cases 7WJ et 7WI :

installation de barres d’appui

lavabos réglables en hauteur

revêtements de sol antidérapants dans la salle de bains

volets roulants électriques

entre autres

Pour être prises en compte, ces installations doivent être réalisées dans la résidence principale du contribuable (le logement où il vit habituellement).

Le crédit d’impôt accordé couvre 25 % du montant dépensé, avec des plafonds de 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple. Ces réductions peuvent représenter des économies de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d’euros pour les foyers concernés, ce qui aide clairement à mieux gérer le budget des seniors.

Une aide pour rester chez soi

L’objectif principal de ces dépenses est de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, tout en améliorant la sécurité et l’accessibilité du logement grâce à l’abattement fiscal pour seniors. Néanmoins, l’accès à ces crédits d’impôt dépend de certaines conditions administratives.

Seule une partie des seniors peut en bénéficier. Par exemple, les contribuables doivent percevoir une pension d’invalidité d’au moins 40 %, qu’elle soit militaire ou liée à un accident du travail. La possession de la carte d’invalidité, de la carte mobilité inclusion ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées est également requise. Sont aussi éligibles les personnes dont la perte d’autonomie est reconnue dans les groupes GIR 1 à 4 dans le cadre de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).