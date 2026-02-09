Confort, sécurité, budget : voici les voitures que les experts recommandent aux retraités

Le paysage automobile change sans cesse, et avec lui les attentes des conducteurs. Récemment, le club automobile allemand, l’ADAC, a publié une étude sur les véhicules les mieux adaptés aux personnes âgées. Alors que la question des visites médicales obligatoires pour les conducteurs d’un certain âge revient dans le débat, l’ADAC s’est intéressé aux besoins particuliers des automobilistes seniors. L’initiative part d’une prise de conscience sur l’importance du confort et de la sécurité pour cette tranche de population, qui est parfois pointée du doigt pour sa responsabilité dans des accidents de la route.

Des conducteurs variés et des attentes bien précises

Les conducteurs de plus de 65 ans forment une part non négligeable des automobilistes. On les accuse souvent d’être responsables de certains accidents, mais les sinistres qui les impliquent sont en général moins graves que chez les plus jeunes, notamment les 18-24 ans. L’année 2024 met d’ailleurs en lumière cette différence : ce sont les jeunes qui constituent la catégorie la plus impliquée dans les accidents mortels.

Malgré ces débats, les seniors continuent de conduire. L’étude de l’ADAC vise donc à repérer les voitures qui répondent le mieux à leurs attentes en matière de confort et de sécurité au quotidien. Pour les petits trajets, les retraités et les personnes à mobilité réduite cherchent surtout une excellente visibilité, un accès facile (portes larges, sièges surélevés) et une instrumentation simple et intuitive.

Les modèles conseillés par l’ADAC

D’après l’Internaute, les voitures idéales pour les seniors sont surtout des crossovers et des SUV compacts, qui cochent les cases visibilité et ergonomie. Parmi les modèles cités : le Renault Captur, le Skoda Kamiq, et des vans spacieux comme le Citroën Berlingo et l’Opel Combo — leurs portes coulissantes sont particulièrement pratiques pour les personnes à mobilité réduite.

Le Renault Captur, souvent recommandé pour sa praticité et son habitabilité, devient un vrai allié pour les retraités. Le Skoda Kamiq, un crossover urbain apprécié, est accessible dès 25 000 €, ce qui en fait une option économique pour beaucoup de conducteurs expérimentés.

L’ADAC mentionne aussi des véhicules premium comme l’Audi Q3 et la BMW X1, qui attirent par leur position dominante sur la route et leurs technologies modernes, à condition d’accepter le coût. Les amateurs de modèles asiatiques peuvent se tourner vers la Toyota Corolla Cross, la Kia Niro ou le Lexus LBX, vantés pour leur compromis entre modernité, praticité et sobriété.